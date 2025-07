Spaccia dalla propria casa, un uomo arrestato nel Torinese

I carabinieri di Venaria Reale (Torino) hanno arrestato un 35enne per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo riceveva al proprio domicilio gli acquirenti: l'altro giorno i militari, appostati dietro un cespuglio per osservare la scena, hanno notato un uomo di 33 anni con un monopattino entrare in un condominio del quartiere Salvo D'Acquisto di Venaria Reale. Fermato poco dopo, è stato trovato in possesso di una dose di hashish nascosta negli slip. A quel punto i carabinieri sono saliti nell'alloggio del pusher, già noto alle forze dell'ordine, trovando su una scrivania un panetto di hashish di 34 grammi e tre dosi già suddivise di cocaina, oltre al materiale utile al confezionamento. Il trentacinquenne è stato arrestato e, dopo la convalida, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Venaria e dell'obbligo di firma. Per l'acquirente è scattata la segnalazione alla prefettura.