Proseguono microvendite dal patto Mediobanca, anche Lucchini

Altre vendite di quote frazionali da parte di componenti dell'accordo di consultazione dei soci di Mediobanca che ora, dopo l'uscita di Mediolanum, rappresenta circa il 7,8% del capitale. Oltre alle cessioni iniziate diversi mesi fa da parte del gruppo Gavio (le ultime sono di una vendita di circa 170mila azioni, pari a circa lo 0,02% del capitale), anche il gruppo siderurgico bresciano Lucchini ha venduto secondo le comunicazioni più recenti circa 120mila titoli di piazzetta Cuccia, pari a poco meno dello 0,02% delle azioni totali di Mediobanca. In questi micromovimenti, oltre alla possibile scelta di non voler prendere posizione nel risiko bancario in corso, vi possono essere anche ragioni finanziarie. Al momento il titolo di piazzetta Cuccia si trova infatti a valori molto elevati mentre l'Ops lanciata da Mps, che parte lunedì per concludersi salvo rinvii l'8 settembre, è ancora a sconto rispetto ai prezzi di Borsa.