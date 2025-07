Calcio: porte aperte al Filadelfia, in duemila per il Torino

Sono circa duemila i tifosi che stanno affollando le tribune del Filadelfia per il primo allenamento a porte aperte del nuovo Torino di Marco Baroni. Proprio il tecnico è stato il più applaudito quando ha fatto il suo ingresso in campo insieme ai giocatori, poi è cominciata una seduta incentrata soprattutto sul lavoro con il pallone e su partitelle a tema. Dopo la seduta odierna, Vlasic e compagni godranno di una domenica libera prima di partire per il ritiro: lunedì, infatti, la squadra sosterrà un allenamento mattutino e poi, nel pomeriggio, si sposterà in Trentino Alto-Adige a Prato allo Stelvio, dove rimarrà fino al prossimo 26 luglio.