Avanguardia Torino, sequestro circolo è pericoloso precedente

Il sequestro del circolo Edoras di Torino, disposto lunedì scorso a seguito di un'inchiesta della Dda e dei carabinieri del Ros, è "un atto gravissimo, un pericoloso precedente in uno Stato che si definisce democratico". A sostenerlo è il movimento di destra Avanguardia Torino, cui il circolo fa riferimento. "È la prima volta in Italia - afferma la nota - che una sede politica, regolarmente affittata, viene sottoposta a sequestro non per ciò che vi accade al suo interno, ma per ciò che vi si pensa ed esprime". "Al centro del provvedimento di sequestro, come emerge dagli stessi atti, - precisano - non vi sono atti violenti, non vi sono reati contro la persona o contro lo Stato, non vi sono attività clandestine, ma l'espressione pubblica - in piena trasparenza e legalità - di idee politiche e la partecipazione a commemorazioni storiche". "Stupisce il silenzio complice di quella parte dell'informazione - prosegue Avanguardia Torino - che, pronta a denunciare derive autoritarie quando colpiscono i movimenti antagonisti, giustifica o ignora simili forme di repressione quando a esserne bersaglio sono movimenti identitari, militanti e patriottici. Nessuno, ad esempio, si è mai sognato di sequestrare spazi occupati da realtà come Askatasuna, sebbene da anni protagoniste di episodi di violenza urbana, guerriglia e aggressioni a pubblici ufficiali".