Ops, schiaffo a Meloni e Giorgetti: golden power azzoppato

Il Tar del Lazio ha "accolto parzialmente" il ricorso di Unicredit in cui venivano contestate la legittimità delle prescrizioni del Governo. Resiste l'obbligo di uscita dalla Russia. Orcel soddisfatto, l'operazione su Banco Bpm può proseguire

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha emesso una sentenza complessa e articolata, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da Unicredit contro l’esercizio del “golden power” da parte del governo italiano nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio (Ops) su Banco Bpm. La decisione, già corredata di motivazioni, segna un precedente significativo, essendo la prima volta che un procedimento di golden power così articolato viene in parte smontato a favore della banca guidata da Andrea Orcel

I punti accolti dal Tar

La sentenza si concentra su due specifiche prescrizioni del golden power, accogliendo le obiezioni di Unicredit in merito a due aspetti: il rapporto impieghi/depositi e il portafoglio di project finance.

La prescrizione che impone di “non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impieghi/depositi praticato da Banco Bpm e Unicredit in Italia, con l’obiettivo di incrementare gli impieghi verso famiglie e pmi nazionali” è stata giudicata sproporzionata nella sua durata quinquennale. Secondo i giudici, la fissazione di un termine così lungo non è ragionevole per mitigare i rischi per la sicurezza nazionale derivanti da una possibile applicazione immediata del più basso rapporto depositi/impieghi di Unicredit a Banco Bpm. Il Tar ha sottolineato che la durata della prescrizione dovrebbe essere definita solo dopo un’analisi approfondita dei dati, in funzione di un piano industriale che garantisca la stabilità del rapporto impieghi/depositi.

La prescrizione che obbliga Unicredit e Banco Bpm a non ridurre il livello attuale del portafoglio di project finance è stata ritenuta un “diretto intervento statale” nella politica aziendale di Unicredit. Il Tar ha evidenziato che tale imposizione, applicata senza un termine definito e con un impatto diretto sulla strategia creditizia della banca, eccede i limiti di un intervento legittimo. Secondo i giudici, il governo avrebbe potuto limitarsi a richiedere il mantenimento dei livelli di presenza sul mercato di Banco Bpm, senza condizionare in modo così invasivo la politica aziendale di Unicredit nel settore del project finance.

Prescrizioni confermate

Non sono stati accolti, invece, i rilievi di Unicredit su altre due prescrizioni del golden power: investimenti di Anima e l’uscita dalla Russia.

L’obbligo di “mantenere il peso attuale degli investimenti di Anima in titoli di emittenti italiani” è stato confermato, senza che il Tar ravvisasse profili di illegittimità, mentre quella che impone a Unicredit di cedere entro nove mesi le sue attività finanziarie nella Federazione Russa rimane in vigore. Tuttavia, fonti vicine alla vicenda sottolineano che tale obbligo è attenuato dall’impossibilità pratica di procedere alla vendita, a causa delle restrizioni imposte dal presidente russo Vladimir Putin.

Soddisfazione a piazza Gae Aulenti

A una prima lettura, la sentenza rappresenta un successo per Unicredit. Non solo il Tar ha parzialmente smontato il golden power, ma le prescrizioni rimaste in piedi non sembrano tali da ostacolare il proseguimento dell’Ops su Banco Bpm. La decisione rafforza la posizione della banca guidata da Orcel, che potrebbe ora valutare ulteriori mosse strategiche. Fonti legali interpellate dall’Adnkronos non escludono che Unicredit possa impugnare davanti al Consiglio di Stato le parti della sentenza che confermano le prescrizioni su Anima e sulla Russia, qualora lo ritenesse opportuno.

Prossimi passi

Con l’offerta su Banco Bpm in scadenza il 23 luglio, il tempo stringe. Fonti finanziarie riferiscono che Unicredit potrebbe convocare un Consiglio di amministrazione straordinario prima della riunione già fissata per il 22 luglio, per valutare le implicazioni della sentenza e definire la strategia futura. Nel frattempo, Banco Bpm, in qualità di controinteressato, dovrà chiarire la propria posizione. Inoltre, la Commissione Ue sta conducendo un’analisi sull’uso del golden power da parte del governo italiano, il che aggiunge un ulteriore elemento di complessità alla vicenda. In ogni caso, la sentenza del Tar del Lazio rappresenta un punto di svolta nell’operazione Unicredit-Banco Bpm, ridimensionando alcune delle restrizioni imposte dal governo attraverso il golden power. Le prossime ore saranno decisive per delineare il futuro dell’Ops e il ruolo di Unicredit nel risiko bancario italiano.