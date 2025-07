SACRO & PROFANO

Nomine sunt consequentia Repole. Infornata di "boariniani" a Torino

La strategia del ristretto cerchio che governa la diocesi è chiara: lasciare i ruoli meno importanti ai non adepti, per dare l’impressione del pluralismo, mantenendo ben saldi nelle loro mani i posti che contano. Vacanza premio dei vescovi piemontesi a Parigi

Nomine in Curia a Torino con l’inaugurazione di un nuovo stile comunicativo. Non più l’avviso dei cambiamenti inserito in forma neutra nelle notizie pastorali, ma una lettera ragionata del vescovo ausiliare e vicario generale, monsignor Alessandro Giraudo, in cui si offrono anche delle motivazioni con il tono della “giustificazione plausibile”. Ci si potrebbe chiedere perché questo nuovo metodo non sia stato adottato per spiegare i motivi dell’estromissione dei Padri del Verbo Incarnato...

Finalmente don Luca Peyron potrà spaziare con il crisma dell’ufficialità e con un panegirico stupefacente: «L’arcivescovo gli chiede di concentrare il suo impegno pastorale intorno al tema dell’intelligenza artificiale e di proseguire il dialogo con gli ambienti universitari in ambito tecnico scientifico, così da mettere a frutto la sua competenza, acquisita negli ultimi anni su questo tema che diventa sempre più una sfida per la Chiesa e che si vuole inserire in un più ampio coordinamento della pastorale della cultura» che viene completamente clericalizzata con la nomina, oltre a don Luca, di don Alberto Piola (coordinatore), don Gian Luca Carrega (ambito letterario), don Ferruccio Ceragioli (direttore della Facoltà teologica), don Roberto Gottardo. Con la nomina di suor Francesca Vinciarelli alla pastorale universitaria, inserita nella pastorale giovanile diretta da un’altra religiosa, si completa l’egemonia del rettore del seminario don Giorgio Garrone. Novità anche nella liturgia, al posto di don Paolo Tomatis, ormai del tutto dedito a dirigere Percorsi (ma che rimarrà a vigilare) arriva, come referente, il giovane don Alessandro Rachiteanu, allievo di don Andrea Pacini e licenziando all’Istituto di liturgia pastorale Santa Giustina di Padova.

La strategia del ristretto cerchio boariniano che governa la diocesi è chiara e quella di lasciare i ruoli meno importanti ai non adepti, sia per dare l’impressione del pluralismo, sia per una risposta alle caute rimostranze di alcuni preti, mantenendo ben saldi nelle loro mani i posti che contano. In ogni caso decisi e netti con gli obbedienti, accondiscendenti con coloro che si pensa possano protestare. Con risultati paradossali. Si dice da sempre “basta preti negli uffici di Curia», proposito che però non vale per alcuni. Infatti, con queste nomine sembra che la pastorale della cultura la possano fare solo i preti, con l’illusione di poter dialogare con una cultura torinese totalmente secolarizzata, che non ha alcun interesse per Cristo e concepisce la Chiesa come mera struttura sociologica di potere.

***

Ha suscitato costernazione e turbato molti preti, soprattutto i più giovani, la morte di don Matteo Balzano, giovane viceparroco di Cannobbio in diocesi di Novara, che ha deciso di farla finita togliendosi la vita. Se rimane assolutamente chiaro che di fronte a un tale atto non resta che il silenzio e la preghiera, non possiamo non farci alcune domande. Qual è la qualità della formazione che si offre ai candidati al sacerdozio? Siamo certi che una formazione relativista e figlia di un pensiero debole, sia in grado di sostenere la vita del prete, in un contesto totalmente contrario alla sua vocazione e alla sua missione? Siamo certi che un’impostazione radicalmente funzionalista, nella quale vengono affidati al sacerdote più ministeri, talvolta contradditori, senza una reale paternità da parte dei vescovi, sia ciò che Dio vuole per la sua Chiesa?

Non finiamo per dar ragione a Eugen Drewermann che chiamava i preti cattolici «funzionari di Dio»? Non è forse l’ora di riconoscere il primato della Grazia e della dimensione soprannaturale del ministero, liberandoci da tutti gli orpelli strutturali e funzionalistici, che tanto piacciono alla Cei, e, se necessario, anche da quell’8 per 1000 che incatena il numero delle parrocchie e non libera le energie migliori del ministero? Soprattutto i vescovi dovrebbero fare un esame di coscienza. Quanti sono i sacerdoti che possono dire: «Il mio vescovo mi ha chiamato per sapere come stessi?». Davvero molto pochi, perché il contatto tra il padre e i figli avviene solo per ragioni funzionali. Ma questo nulla ha a che vedere con la filiale obbedienza promessa il giorno dell’ordinazione, la quale presume una reale paternità.

***

La risposta di Alberto Riccadonna, direttore del settimanale diocesano torinese La Voce e Il Tempo, alle proteste suscitate dopo il suo articolo sul Gay Pride di Budapest («Un bel segnale dal Pride di Budapest») pare una pezza peggiore del buco. Attraverso la consueta e frusta tattica di presentare una lettera a favore e una contro, ciò che emerge dalla risposta è un inno alla Chiesa debole, a una Chiesa che deve scomparire per essere se stessa, confondendo la scelta di Dio di rivolgersi contro se stesso, auto-annientandosi sulla croce, con la vita della Chiesa, che dovrebbe rinunciare a esistere per imitare il suo Signore. Non vogliamo discettare, in questo contesto, sulla matrice filosoficamente hegeliana e teologicamente “focolarina” di questa impostazione, ma semplicemente sulla mancanza totale di realismo che essa manifesta. Ci chiediamo perché si continui a evangelizzare o a stampare un giornale, se la Chiesa deve sparire dal mondo, e perché si continuino a occupare dei posti, se l’obiettivo è non incidere per nulla sulla realtà. Evidentemente la prossimità di Riccadonna all’arcivescovo Roberto Repole, e della sua «Chiesa umile», e probabilmente la totale immedesimazione di pensiero e perfino di scrittura tra i due, porta a questi risultati.

***

Tempo d'estate, tempo di vacanze. All’inizio di luglio, alcuni vescovi piemontesi si sono concessi una meritata gita-premio a Parigi e una foto ritrae i partecipanti in visita alla Nunziatura apostolica di avenue du Président-Wilson. L’istantanea dice molto dei nostri buoni pastori, figure più narrative che teologiche. Soprattutto per il loro abito feriale: il più in linea di tutti con la vulgata progressista è il vescovo boariniano di Asti, monsignor Marco Prastaro, perfetto nella divisa da tramviere e dal sorriso inquietante (della sua “bontà” ne sanno qualcosa i preti di Torino), accanto all’unico in talare, il vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese, già pupillo del cardinale Angelo Bagnasco, grande sportivo e con un grande avvenire dietro le spalle; segue il raggiante ausiliare di Torino, monsignor Giraudo, evidentemente rinfrancato dopo aver risolto brillantemente la cacciata dei Padri del Verbo Incarnato. Poi l’emerito di Saluzzo, monsignor Giuseppe Guerrini e, con sguardo di superiorità, il lombardo monsignor Luigi Testore, presidente dell’Istituto centrale di sostentamento del clero e vescovo di Acqui in cui, appena giunto, ha messo a posto i conti della diocesi lasciandola però senza vocazioni.

Segue il nunzio, l’arcivescovo cuneese, monsignor Celestino Migliore, il quale su mandato di Bergoglio sta spronando i vescovi d’oltralpe a combattere la Messa antica e gli assai attivi tradizionalisti francesi. Monsignor Marco Brunetti appare pensierosamente rivolto a immaginare qualche diocesi in cui approdare e dopo di lui l’immarcescibile, l’eterno, l’uomo di tutte le stagioni, il presenzialista assoluto, la “volpe di San Giorgio”: l’Eminentissimo Arrigo Miglio, sempre pronto a maneggiare qualche delicato dossier in vista di una “normalizzazione evangelica”. A seguire, il sorriso stanco dell’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo intento a contare i giorni che lo separano dal lasciare Vercelli. Infine, il vescovo di Cuneo-Fossano, monsignor Piero Delbosco, che sembra sia in attesa di ispezionare l’edificio, perché sicuramente qualche tubatura difettosa la troverà.

Una domanda ci inquieta. Se la visita fosse avvenuta di sabato, i nostri vescovi in vacanza avrebbero incrociato il gruppo che, imperterrito e sempre rinnovato, d’estate come d’inverno, presidia la Nunziatura dal 2021, giorno dell’entrata in vigore di Traditionis Custodes, per chiedere libertà per la Messa antica. Speriamo che tale increscioso spettacolo sia stato risparmiato ai loro cuori di pastori. Ne sarebbero rimasti inorriditi... Meglio la sinodalità.