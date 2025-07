Regionali, verso vertice di centrodestra la settimana prossima

Entro la fine della prossima settimana dovrebbe tenersi una riunione dei leader del centrodestra sulle Regionali. Lo si apprende da diverse fonti di maggioranza. L'appuntamento, ancora non fissato nelle rispettive agende, dovrebbe vedere al tavolo la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi, chiamati a trovare un'intesa sui candidati della coalizione in Veneto, Campania, Puglia e Toscana. Il vertice è atteso da mercoledì in poi, quando Tajani rientrerà da una missione negli Stati Uniti.