Sindaco, Nichelino non è una favelas

"Non siamo una favelas". Giampiero Tolardo, sindaco di Nichelino (Torino), prende posizione sui social media dopo la pubblicazione di alcune immagini sulla condizione di una zona della città. Nei giorni scorsi un residente aveva segnalato al sito 'Welcome to favelas' la presenza di camper con il corollario di "nomadi, sporcizia, aggressioni verbali, insulti, minacce e furti" e spiegando che "la gogna mediatica" sembrava l'unico modo di "smuovere le cose". Tolardo, quindi, ha risposto indirizzando direttamente un messaggio al sito. "Non comprendo - si legge - il tenore della segnalazione quando, appena informato della presenza dei camper (giovedì per intenderci), ho fatto intervenire i carabinieri che hanno risolto subito il problema. Questi fenomeni accadono nel mondo un po' ovunque nelle periferie di vari agglomerati urbani, e nella mia città siamo sempre impegnati a contrastarli sul nascere". "Per questo - ha concluso - mi infastidisce che la mia Nichelino sia paragonata a una favelas". Da 'Welcome to Favelas' hanno risposto che "non si tratta di attaccare un territorio, ma di stimolare un confronto pubblico e diretto tra chi vive certe realtà e chi ha il compito di gestirle". "Welcome to Favelas - prosegue il testo - va oltre il significato letterale di 'favelas' e lo utilizza come mezzo per dare voce a coloro che ne hanno poca, e intervenire, nel nostro piccolo, in situazioni che stanno a cuore ai cittadini".