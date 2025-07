Ritrovato il bimbo scomparso, è vivo

È stato riportato a braccia fino alla piazzetta principale di Latte dai volontari che lo hanno ritrovato e accolto da un applauso il piccolo Alain, il bimbo di cinque anni scomparso venerdì scorso da Ventimiglia e che ha tenuto per 48 ore l'Italia col fiato sospeso. Il piccolo si trovava in un raggio di circa tre chilometri dal punto della scomparsa, dove si erano concentrate le ricerche che hanno coinvolto un numero massiccio di operatori coordinati dai vigili del fuoco. Proprio un gruppo di volontari ha effettuato il ritrovamento nei pressi di un casolare in una zona impervia sulla strada che sovrasta il supermercato e da lì si arrampica sulla collina, direzione sulla quale i soccorritori si erano concentrati fin da subito mettendo insieme le risultanze del video delle telecamere del campeggio e la testimonianza dell'uomo che aveva visto il bambino attraversare nei pressi del supermercato. Sul posto a Latte è presente un'ambulanza, il bimbo non sarebbe ferito, ha già riabbracciato mamma e papà.