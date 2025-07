Gaza: Viale (+Europa), Albanese vuole processare Leonardo

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ha inserito la società torinese 'Leonardo' fra le "45 aziende che dovrebbero essere processate dalla Corte penale internazionale" per la situazione di Gaza. Lo segnala sui social media Silvio Viale, consigliere comunale per Più Europa a Torino e storico esponente radicale, citando un documento intitolato "Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio". 'Leonardo' opera nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Negli ultimi mesi è entrata al centro delle contestazioni dei comitati torinesi pro Gaza. Viale sostiene che Albanese ha chiesto "un embargo alla vendita di armi ad Israele con sanzioni e congelamento dei beni di 'entità e individui coinvolti in attività che potrebbero danneggiare i palestinesi'", e asserisce che "ha sempre legittimato la lotta armata di Hamas come partito resistenziale". "Le sanzioni annunciate dagli Usa contro Francesca Albanese - scrive Viale - possono creare perplessità, anche critiche e contrarietà, ma non sono illegittime. L'Ue ha manifestato il proprio rammarico tramite il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri Anouar El Anouni e il mondo ProPal ha subito colto l'occasione per proporre un anacronistico nobel per la Pace a Francesca Albanese. Come sempre, essere informati é il miglior modo per non cadere nel vicolo cieco della propaganda".