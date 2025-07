Cna, effetto dazi devastante su piccole e medie imprese

"Alla luce della lettera che l'Europa e l'Italia hanno ricevuto in questi giorni, i timori legati all'imposizione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti sono più che fondati. Mi auguro che la politica, unita, sappia sedersi a un tavolo con una sola voce e con la schiena dritta, per affrontare con serietà e lucidità il confronto con Donald Trump", ha dichiarato Costantini parlando a Torino all'assemblea dell'articolazione piemontese della confederazione. "Gli Stati Uniti - ha osservato - rappresentano il secondo mercato di riferimento per il sistema delle imprese italiane, con una quota del 10,4% dell'export, alla pari con la Germania. Ma se ci concentriamo sul mondo che Cna rappresenta, quello delle piccole e medie imprese, la quota sale al 14%, e in Piemonte addirittura oltre: basti pensare al peso di materiali e macchinari destinati al settore automotive americano. Se si smonta una macchina tedesca, dentro c'è tanto Piemonte". "C'è un dato positivo - ha aggiunto Costantini - che va sottolineato: nei primi quattro mesi di quest'anno, mentre l'export tedesco verso gli USA ha segnato un -0,6%, le nostre imprese hanno registrato un +8%. Questo conferma che il Made in Italy, anche nella sua componente manifatturiera e tecnica, è ancora molto apprezzato negli Stati Uniti. E questo ci dà una responsabilità in più: tutelare, rafforzare e difendere le nostre imprese da manovre protezionistiche che potrebbero colpire al cuore la nostra economia produttiva".