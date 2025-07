OPERE & OMISSIONI

Pnrr Comuni, mezzo gaudio: opere attuate al 92%

Investimenti raddoppiati e progetti quasi tutti in dirittura d'arrivo. Mentre il governo taglia i fondi, gli enti locali rispondono con numeri da record. A un anno dalla scadenza del Recovery, è la dimostrazione che la resilienza italiana passa per i municipi

A quattro anni dal via libera europeo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli enti locali italiani si confermano i protagonisti più efficienti nel mettere in moto i fondi del Recovery. Lo dice nero su bianco uno studio Anci basato sui dati aggiornati al 31 marzo 2025 del sistema Regis: il 92% dei progetti Pnrr affidati ai Comuni è in corso o già concluso, con il 35% in fase esecutiva e un sorprendente 56% che naviga nelle ultime acque tra collaudi e completamenti.

Numeri che battono la media generale del Pnrr, ferma all’89%, e mettono in ombra altri grandi attuatori come le grandi imprese pubbliche (65%) e perfino le Regioni (66%). Non si tratta di un fenomeno limitato a qualche enclave: il Nord tocca il 96%, il Centro si difende con un onorevole 89,8%, mentre il Sud non sfigura con un dignitoso 87,75%. A stupire sono soprattutto i piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, dove ben il 61% delle iniziative è stato portato a casa, dimostrando che a volte l’agilità conta più delle dimensioni.

A livello di settori, il podio è conteso da sport, verde pubblico ed efficientamento energetico: i progetti sportivi sono al 68% di conclusione, la riqualificazione di parchi e giardini storici al 64%, mentre musei, teatri e cinema brillano con un 70% di interventi energetici terminati. La digitalizzazione dei servizi pubblici locali fa addirittura meglio, attestandosi al 77%.

I risultati sono concreti e tangibili: 4,6 milioni di alberi piantati, 253 km di piste ciclabili, 825 autobus ecologici già circolanti (su 3.000 previsti entro il 2026). Nel campo educativo e culturale, i Comuni non sono da meno: sono 1.300 i progetti di valorizzazione dei borghi storici e 150mila i nuovi posti negli asili nido in fase avanzata.

Dal punto di vista finanziario, il balzo è impressionante: nel 2023 la spesa per investimenti fissi lordi delle amministrazioni locali, per lo più provenienti dal Pnrr, ha toccato i 16,3 miliardi di euro, raddoppiando rispetto al 2017. Nel 2024 si è ulteriormente spinta a 19,1 miliardi, mentre nel primo quadrimestre 2025 registra un +13% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, l’Anci non nasconde la propria amarezza: nel 2023 la riprogrammazione governativa ha tolto ai Comuni circa 10 miliardi di progetti, una scelta “non condivisa” dall’associazione. Fortunatamente, grazie a una ferma richiesta degli enti locali, tutti i progetti hanno trovato comunque un finanziamento alternativo e continuano a procedere. La segretaria generale Veronica Nicotra sintetizza così la sfida affrontata: “I Comuni hanno saputo gestire 40 miliardi di euro di investimenti, una sfida mai affrontata prima nella storia italiana. Un lavoro portato avanti con determinazione che, a un anno dalla scadenza, dimostra la forza del lavoro congiunto tra tecnici e politici”.

Un risultato che non può passare inosservato in un’Italia spesso travolta da ritardi e burocrazie, dove i piccoli comuni dimostrano come la concretezza e l’efficacia possano fare la differenza. E nonostante qualche taglio e qualche scetticismo dall’alto, il motore locale gira: a volte, la vera resilienza nasce proprio dal basso.