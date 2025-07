Cna, economia Piemonte appare più fragile di altre

"Si avverte sempre più chiaramente l'opinione diffusa che la situazione economica del Piemonte, sia attuale che prospettica, appaia più fragile rispetto ad altre aree del Paese e dell'Europa. Un segnale che riflette una difficoltà profonda nel guardare con fiducia al futuro e che si traduce in un generale rallentamento delle aspettative e degli investimenti". E' il disegno tracciato da Daniele Marini, docente di sociologia all'università di Padova, oggi a Torino durante l'assemblea regionale di Cna. Nel corso della sessione, che è stata guidata dal filo conduttore 'Una visione futura: prodotti, impegno, responsabilità'", vi è stata una parte pubblica con un confronto con rappresentanti delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee. Un'occasione per riflettere sulle sfide che attendono il sistema delle piccole e medie imprese: dalla transizione energetica all'accesso al credito, dalla formazione alla sburocratizzazione, fino al ruolo dell'Europa in un contesto globale in evoluzione alla luce delle mutate condizioni geopolitiche. Delio Zanzottera, segretario regionale di Cna, ha osservato che "siamo dentro una crisi permanente, non più ciclica". "Le difficoltà - ha aggiunto - non sono più un'eccezione, ma la condizione con cui le imprese convivono ogni giorno. Per questo serve un cambio di passo deciso nelle politiche economiche: non bastano più interventi spot o misure di emergenza. È fondamentale accompagnare le imprese, guidarle all'interno delle nuove dinamiche della transizione, del mercato e della tecnologia. Le imprese devono essere messe nelle condizioni di capire e affrontare il cambiamento, non lasciate sole a subirlo". "Viviamo in un tempo - ha osservato Giovanni Genovesio, presidente per il Piemonte - in cui ogni mattina ci svegliamo con una nuova criticità da affrontare. Il contesto economico è segnato da una crisi permanente, non più emergenziale, che si manifesta con danni anche stimati, in alcuni casi, attorno al miliardo". Per il presidente fra le numerose problematiche "una delle più gravi e preoccupanti resta quella dell'accesso al credito".