Motoraduno, ad Alessandria invasione pacifica da tutta Europa

L'80esimo Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri ha invaso pacificamente Alessandria e il vicino Castellazzo Bormida. La grande partenza, la messa e la benedizione e la presenza di amici arrivati da tutta Europa. Nonostante la pioggia sia stata una minaccia, la sfilata del rientro in città, come sempre, non ha deluso gli appassionati. Dall'assessore regionale Enrico Bussalino il ringraziamento per l'impegno e l'attenzione nell'organizzare "una consolidata iniziativa che contribuisce a valorizzare il nostro splendido territorio". "E' stato - aggiunge Luigi Benzi, presidente della Provincia - un momento di fratellanza e spiritualità che unisce sport e fede nell'amore per le due ruote".