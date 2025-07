ITALIA MINORE

Borghi e paesi a rischio, soldi fermi: un piano per "salvare" 1,5 miliardi

Parte dei finanziamenti per le aree interne non spesa a causa di procedure farraginose. Misure mirate a trasporti, istruzione, sanità e occupazione. In Piemonte sei i territori interessati. Il ministro Foti: "Procedure più rapide e semplici"

Un’Italia figlia di un dio minore e con pochi santi in paradiso. È quella che conta più di 13 milioni di abitanti, occupa il 60% del territorio, in un decennio ne ha perso circa 700mila e adesso, quando arrivano segnali di un timido ma promettente ritorno ai piccoli paesi lontani dalle città, deve continuare a fare i conti con una burocrazia che non conosce ostacoli.

La stessa burocrazia che, quando fu il momento di dare un nome a migliaia di borghi accomunati dalle difficoltà geografiche e poco aiutati a superare quelle date dalla scarsità o carenza dei servizi principali, dalla scuola alla sanità passando per i trasporti, coniò quella definizione di “aree interne” anche se insieme a piccoli comuni di montagna ci sono pure quelli delle isole minori.

Istat: declino demografico

Secondo la prospettiva indicata dall’Istat, ancora altri dieci anni e queste fette di Paese sparpagliate lungo sulla la Penisola, senza interventi incisivi, riceveranno l’etichetta del declino demografico. Un destino che, tuttavia, potrebbe non essere segnato, almeno non ovunque nelle dimensioni preoccupanti indicate dall’istituto di statistica.

Dal Piemonte, per citare un caso, la controtendenza arriva con un saldo migratorio positivo rispetto agli scorsi anni pari a circa il 26 per mille, con punte anche più elevate che, ovviamente debbono fare i conti come ovunque con un calo demografico, ma certamente indicano uno scenario a tinte meno fosche.

E se, anche in conseguenza della pandemia Covid e dei cambiamenti nei sistemi di lavoro, con un ricorso allo smartworking in non pochi casi proseguito dopo l’emergenza, così come di valutazione sul modello di vita e il luogo dove abitare è incominciata quella che Uncem, l’Unione nazionale dei comuni e degli enti montani, ha definito nel suo rapporto la stagione del risveglio, i problemi per le aree interne sono ancora molti e pesanti. Senza bisogno di aggiungerne di ulteriori.

Cosa che ha rischiato di fare il Governo nella stesura del nuovo piano strategico nazionale dove lo spopolamento era stato definito “irreversibile” e quindi solo da accompagnare. Un’affermazione che ha suscitato fortissime reazioni, tanto da indurre il ministro Tommaso Foti a correre ai ripari annunciando all’Anci la modifica di quell’incauto passaggio nel testo.

Anni persi in scartoffie

Superato, a quanto, pare l’incidente di percorso, per tutti quei Comuni che hanno visto rapidamente chiudere i loro uffici postali, gli sportelli bancari, ma anche rimanere lontani dai servizi sanitari non poteno neppure sopperire con un sistema di trasporto adeguato, la questione ben più grave resta quella dei fondi. Non tanto sulla loro adeguatezza, quanto piuttosto sui vincoli e le pastoie burocratiche che negli anni ne hanno impedito in buona parte l’impiego.

Sono passati giusto dieci anni dalla legge di Bilancio che stanziò circa mezzo miliardo di euro per le prime 72 aree interne individuate, per oltre mille Comuni. Da allora come ricorda Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, “incominciò un iter burocratico infinito” che andrà avanti per anni. Si arriva agli anni del Covid e in quel momento ci si rende ancor più conto di come “la spesa che dovrebbe sostenere la strategia per le aree interne va molto a rilento”.

Accelerare non è facile, ma necessario per impiegare quelle risorse che nel frattempo arriveranno intorno al miliardo, le aree aumentano di 43 e dal Governo di allora arrivano altri 400 milioni. A Palazzo Chigi arriva Giorgia Meloni e la situazione che trova non è granché cambiata e non cambierà neppure nei primi quasi tre anni del suo esecutivo. Quel problema nell’impiego delle risorse lo trova sulla scrivania Foti, appena s’insedia al ministero sostituendo Raffaele Fitto. Si dà vita a una cabina di regia con Anci, Uncem e ministeri a vario titolo coinvolti. Da lì arriverà il piano strategico per provare a sbloccare la spesa impastoiata. Sul tavolo vengono messi altri 359 milioni, cui vanno aggiunti i fondi europei e quelli delle Regioni.

A rischio 1,5 miliardi

Una dotazione che, se fosse spendibile senza problemi e ostacoli, potrebbe dare risultati tangibili come qualche assaggio lo si è già avuto sia sul fronte dei servizi sanitari sul territorio, sia per quanto concerne i trasporti proprio in alcune delle sei aree interne piemontesi, che sono quelle della Val Bormida, delle Valli di Lanzo, dell’Ossola, della Val Sesia, delle Valli Maira e Grana e delle Terre del Giarolo.

In Val Maira si è lavorato sul fronte degli infermieri di comunità, così come nelle Valli di Lanzo è stato aperto un istituto agrario, così come altri interventi sono stati fatti in Piemonte, sia pure a fatica per quelle pastoie burocratiche che il Governo, grazie al nuovo piano, intende superare. Ce la farà? Sul tavolo della partita non c’è solo il rischio di spopolamento paventato dall’Istat, ma ancor più ravvicinato si presenta l’impiego dei fondi della prossima programmazione che porterà la dotazione a circa un miliardo e mezzo.