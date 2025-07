Arresto illegale, due poliziotti condannati a Torino

Due poliziotti sono stati condannati oggi dal tribunale a Torino a 24 e 21 mesi di reclusione con l'accusa di avere eseguito ingiustamente un arresto. L'episodio risale a una sera di febbraio del 2023 quando un giovane, dopo un controllo in un bar, venne portato al commissariato di Mirafiori, trattenuto per alcune ore e poi denunciato per resistenza al pubblico ufficiale. Nella ricostruzione del pm Paolo Toso, poco tempo prima il ragazzo, che era con un gruppo di amici, alla vista della pattuglia "aveva fatto lo sbruffoncello" e fu per questo motivo che, una volta al bar, intervennero gli agenti. I reati contestati erano arresti illegali, falso, calunnia. "È una vicenda che mi ha sempre lasciato perplessa" ha detto l'avvocato difensore Silvia Navone annunciando il ricorso in appello.