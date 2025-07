Posticipo borse studio Edisu, Pd chiede chiarimenti

"Posticipare l'erogazione della seconda rata delle borse di studio Edisu significa mettere in difficoltà centinaia di studenti universitari piemontesi, in particolare i fuori sede, costretti a sostenere spese ingenti senza poter contare sul sostegno economico previsto dalla legge". Lo dichiara il consigliere regionale Mauro Calderoni (Pd), che ha presentato un'interrogazione urgente per chiedere alla Giunta chiarimenti sul posticipo dell'accredito. "Il diritto allo studio - spiega Calderoni - è garantito dalla Costituzione. Non possiamo permettere che diventi un percorso a ostacoli per chi non ha mezzi sufficienti. Rinviare le risorse significa aggravare le difficoltà di chi deve pagare affitto, vitto, trasporti e spese universitarie. Ed è inaccettabile che questa situazione crei disuguaglianze tra studenti di diversi corsi di laurea, a seconda dell'organizzazione didattica". "La Regione sta venendo meno al patto preso con gli studenti - aggiunge la consigliera del pd Simona Paonessa -: negli ultimi anni i ritardi sono stati continui e questo non è accettabile. Solo quest'anno, la prima rata della borsa di studio è arrivata con tre mesi di ritardo, creando grandi disagi a studenti e famiglie, minando così le fondamenta del diritto allo studio". Secondo Paonessa "se non verranno erogate le borse di studio, molti studenti saranno costretti a rinunciare agli studi o trasferirsi in un'altra regione, comportando la perdita di competenze, sapere e attrattività per le nostre università e tutto il territorio. Garantire a studentesse e studenti la possibilità di studiare in Piemonte deve essere una priorità, se non ci riusciremo, la nostra Regione non avrà più un futuro".