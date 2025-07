SANITÀ

Salvo l'ambulatorio di fibromialgia. Mauriziano, contrordine di Riboldi

Retromarcia sul piano del direttore generale Dall'Occo a meno di un anno dall'inaugurazione. Preoccupazioni e proteste dei pazienti. Rischio di allungamento dei tempi di attesa. L'interrogazione della capogruppo M5s Disabato. La Regione rassicura: resterà aperto

L’ambulatorio di fibromialgia dell’ospedale Mauriziano di Torino dovrà restare attivo e neppure essere accorpato a quello di reumatologia. Il contrordine rispetto alla decisione del direttore generale Franca Dall’Occo, che aveva suscitato preoccupazioni e proteste tra i pazienti, arriva direttamente dal grattacielo della Regione.

La questione già sollevata in consiglio regionale dalla capogruppo dei Cinquestelle Sarah Disabato, sarà domani nuovamente oggetto di un’interrogazione della pentastellata, anche se la disposizione impartita dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi e dai vertici tecnici della sanità regionale di fatto sembrano chiudere il caso.

Inaugurato meno di un anno fa e compreso nella campagna di sensibilizzazione attuata dalla Regione su questa patologia invalidante che colpisce in Italia circa due milioni di abitanti in prevalenza donne, l’ambulatorio del Mauriziano era subito diventato un punto di riferimento per molti pazienti. Nelle scorse settimane le voci sempre più concrete e mai smentite di una valutazione l’impatto del progetto sui pazienti e la sua eventuale prosecuzione. Intanto, come denunciato dagli stessi malati, le prenotazioni erano state dirottate verso la reumatologia, con lamentata lunghezza ulteriore dei tempi di attesa.

“La chiusura dell’ambulatorio è un evidente e triste passo indietro nella lotta contro questa sindrome, che andrebbe affrontata in maniera approfondita e dedicata. La soluzione – aveva sostenuto in aula la capogruppo dei Cinquestelle - è solo una: continuare il servizio”. Non soddisfatta della risposta ottenuta che lasciava ancora troppi interrogativi e nessuna certezza, Disabato aveva preparato una nuova interrogazione in calendario per domani.

Ventiquattr’ore prima ecco arrivare la decisione della Regione che dà precise indicazioni al vertice del Mauriziano ed evita un deprecabile cortocircuito. Già, perché mentre a livello regionale si sostiene una campagna di informazione e si rivendica l’istituzione dell’ambulatorio, inaugurato con tanto di annunci, il vertice dell’azienda ospedaliera dopo neppure un anno lo aveva già messo in discussione.