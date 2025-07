Nascondeva machete e bombole gas in furgone, denunciata

Una donna di 41 anni, originaria della Bosnia-Erzegovina, è stata denunciata a Torino dalla polizia di Stato per detenzione abusiva di armi. La donna è stata fermata durante un controllo congiunto tra gli agenti del Commissariato San Paolo e la polizia locale in via Azzi, angolo via Pragelato, dove era stato segnalato un furgone sospetto. All'interno del veicolo gli agenti hanno scoperto un machete lungo 50 centimetri, con lama affilata e punta pericolosa, nascosto sotto alcuni vestiti. Oltre all'arma bianca, sono state trovate anche due bombole di gas utilizzate per cucinare, immediatamente messe in sicurezza. Il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo. La 41enne è stata inoltre sanzionata per uso improprio del mezzo e per il mancato possesso dei documenti di circolazione.