CENTROSINISTRA

"Lo Russo allarghi il campo". Parte il pressing degli alleati

Il deputato Ciani, segretario nazionale di Demos, per le comunali del 2027 indica la strada al sindaco per "guadagnarsi" la ricandidatura. Porte aperte al Movimento 5 stelle: Intanto fa campagna acquisti. "Crescita sul territorio e non franchising di un simbolo"

A Torino per fare il campo largo ci va saggezza, umana e politica. A dirlo è Paolo Ciani, il segretario nazionale di Demos e promotore insieme a Marco Tarquinio di Rete civica solidale. Sì, perché all’ombra della Mole, come a Roma, i rapporti tra Pd e Movimento 5 stelle sono stati a dir poco spinosi, ma adesso “siamo in una stagione nuova in cui dobbiamo trovare le strade per fare una coalizione più larga”. In sostanza ci va buonsenso per superare i conflitti, anche personali, che hanno ostacolato il campo largo a Torino.

Oltre le antipatie

Anche da Palazzo Civico in questi giorni si guarda alla Toscana dove sta andando in scena un vero e proprio braccio di ferro tra Elly Schlein ed Eugenio Giani, il presidente regionale. Una discussione sulla ricandidatura del governatore toscano che nei fatti interessa anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Se infatti dovesse prevalere la tesi che le candidature di presidenti di Regioni e sindaci vanno valutate di volta in volta insieme alla coalizione stroncando l’automatismo che fino a oggi ha visto gli uscenti godere di un secondo giro, anche l’inquilino numero uno di piazza Palazzo di Città potrebbe vacillare.

Ma non secondo il segretario nazionale di Demos: “Di solito quando c’è un sindaco uscente è curioso arrivare alle Primarie”, spiega Ciani, “A Torino come a Roma c’è un tema molto serio e importante relativo alla coalizione, perché sono città importanti dove il centrosinistra ha vinto con un'alleanza più stretta di quella che vorremmo per le elezioni nazionali, e dobbiamo valutare e capire come allargarla”.

Uno scoglio che nasce da ben lontano, quando alla guida delle due città c’erano Chiara Appendino e Virginia Raggi: “Da romano e da ex consigliere comunale a Roma ho conosciuto bene le vicende spinose con i 5 stelle, mi sembra che ci sia un certo parallelismo con quelle torinesi. Credo però che siamo in una stagione nuova in cui dobbiamo trovare, con grande saggezza umana e politica, le strade per fare una coalizione più larga”.

Allargare la base

Anche Demos guarda dunque al campo largo, sia in ottica locale sia in ottica nazionale. Ed evidentemente sarà questa la voce che porterà al tavolo della coalizione, ma per farsi ascoltare è necessario avere un certo peso e un buon radicamento sul territorio. È in quest’ottica che si legge l’ingresso di Paola Enrica Maria Rasetto, assessora al welfare di Nichelino, in Demos. Ingresso presentato questa mattina in Comune a Torino da Elena Apollonio. “In questi anni anche con presenze in amministrazioni più piccole, ci siamo mossi sui territori facendo crescere la visibilità e la stima nei confronti del nostro lavoro. Credo che l’adesione di oggi sia anche il frutto di questo percorso. Quella crescita dal basso che ogni partito dovrebbe avere per non essere il franchising di un simbolo”, commenta Ciani.

Verso le politiche

Destini locali che si intrecciano con quelli nazionali perché nel 2027 si voterà per le elezioni comunali, ma anche per quelle politiche. Nell’area civica si registra un grande fermento e movimento, dal quale non si è sottratta neppure Demos che ha preso parte alla formazione della Rete civica solidale. Non si tratta però dell’unico esperimento in corso. L’altro, quello di cui si è discusso parecchio, si sta concretizzando nel progetto di Alessandro Onorato, il fedelissimo del sindaco Pd di Roma, Roberto Gualtieri.

“Credo che ci sia la volontà di organizzarsi per tempo per dare rappresentanza a una parte di elettorato che non si vuole rassegnare all’astensionismo o all’antipolitica”, spiega Ciani, “Farlo per tempo è importante perché nelle ultime due elezioni politiche è stata creata una lista centrista solamente quattro mesi prima del voto e chiaramente ha avuto un largo insuccesso”.

L’inizio dunque di un percorso che dovrebbe portare alla nascita di una nuova gamba della coalizione di centrosinistra: “Qualcuno ha detto che eravamo una corrente del Pd quando nessuno di noi era iscritto al Pd, altri dicono che siamo la lista centrista per le elezioni. Si è messo in moto un percorso. Bisogna vedere chi si aggregherà, in che tempi, con quali quantità e poi faremo le nostre valutazioni. Di certo vogliamo aumentare la partecipazione di tanti nostri concittadini che non partecipano. Se ci sarà, capiremo come e dove orientarla anche insieme a loro”.