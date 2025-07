Scoppio palazzo Torino, mercoledì i funerali della vittima

Il sindaco di Mazzè (Torino), Marco Formia, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 16 luglio, in occasione dei funerali di Jacopo Peretti, che avranno luogo alle 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio. "Tutta la comunità e l'amministrazione comunale si stringono con affetto e rispetto alla famiglia", ha fatto sapere l'amministrazione comunale. Jacopo Peretti, originario di Mazzè, è il 33enne morto il 30 giugno nell'esplosione di un alloggio di via Nizza a Torino, dove viveva. Per quell'episodio è stato arrestato Giovanni Zippo, 40 anni, guardia giurata, accusato di essere il responsabile dell'esplosione.