A fine agosto la Fiera nazionale della Nocciola in Piemonte

Nei fine settimana dal 16 al 31 agosto Cortemilia, comune delle Langhe noto come capitale della nocciola tonda gentile, ospita la tradizionale Fiera Nazionale della Nocciola, evento dedicato a uno dei prodotti simbolo del Piemonte. Ad inaugurarla sarà una novità di questa edizione, la consegna della Nocciola d'Oro a Davide Malizia, otto volte campione del mondo di pasticceria e gelateria. La fiera propone momenti ludici, culturali, bancarelle di prodotti tipici, degustazioni e appuntamenti musicali con Sarah Toscano e Iva Zanicchi, ma sarà anche occasione di approfondimento, come l'incontro 'La corilicoltura del futuro, produttività e innovazione della filiera del nocciolo, soluzioni operative per una gestione efficiente e sostenibile del noccioleto' in collaborazione con Agrion. Una fiera "con momenti popolari ma anche di livello scientifico, diventata una costante che aiuta a promuovere uno dei prodotti migliori al mondo e a riflettere sulla filiera" dice il presidente della Regione Alberto Cirio auspicando per le nocciole "una stagione buona ma soprattutto di qualità". "Queste - aggiunge l'assessore Marco Gallo - sono manifestazioni importanti per valorizzare un territorio ma anche permettere a chi lo visita di innamorarsene e magari andare a fare impresa e a viverci". "La nocciola - prosegue l'assessore Paolo Bongioanni - è una delle eccellenze più fulgide della nostra filiera agroalimentare, con 28mila ettari a produzione. Arriviamo da tre annate difficili - ricorda - per cui abbiamo avviato un percorso di azioni di sostegno, come i 750mila euro stanziati per 3 anni per il miglioramento genetico, perché promozione e innovazione sono la strada da seguire".