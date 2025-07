Chiorino, regolarmente pagata seconda rata borse di studio

"Ancora una volta il Partito democratico non si fa scrupolo di usare gli studenti come strumento di propaganda, diffondendo notizie totalmente false. Calderoni e Paonessa mentono sapendo di mentire: la seconda rata delle borse di studio Edisu è stata regolarmente pagata al 100% degli aventi diritto. A oggi, infatti, chi non ha ancora ricevuto la borsa di studio sono quegli studenti che non hanno maturato i crediti sufficienti, a cui diamo più tempo per maturarli". Così la vicepresidente e assessora al Diritto allo Studio della Regione Piemonte, Elena Chiorino, replica alle affermazioni dei consiglieri del Pd. "Non c'è alcun ritardo, non esiste un venir meno ad alcun patto: sono i criteri del bando, accettati dagli studenti stessi - aggiunge Chiorino -. È inaccettabile che siano consiglieri regionali - evidentemente senza alcun senso di responsabilità nei confronti del ruolo che ricoprono - a diffondere bugie. È intollerabile che un diritto sacrosanto come quello allo studio venga strumentalizzato per racimolare qualche riga di giornale. L'unica cosa che rischia di compromettere il percorso universitario di questi ragazzi è la disinformazione di chi dovrebbe tutelarli e invece li prende in giro con allarmismi infondati" prosegue la vicepresidente. "Calderoni e Paonessa - conclude Chiorino - dovrebbero scusarsi con gli studenti per averli presi in giro con bugie tanto gravi quanto facilmente smentibili. Sia chiaro: da una parte c'è un Partito democratico che, non trovando argomenti concreti di opposizione, ogni giorno si inventa una menzogna (vedasi l'edizione di IoLavoro a Torino); dall'altra c'è la serietà di questo Governo regionale, che lavora, realizza fatti concreti e non si permetterebbe mai di prendere in giro i cittadini".