ECONOMIA DOMESTICA

Caporalato, Loro Piana in amministrazione giudiziaria. "Ben vengano i controlli, siamo sereni"

Il celebre marchio di lusso vercellese, da più di dieci anni parte del gruppo Lvmh, accusato di favorire lo sfruttamento, ma Pier Luigi, erede del fondatore Franco e vicepresidente dell'azienda, si dice tranquillo: "Dietro i titoli altisonanti la realtà è ben diversa"

Fulmine a ciel sereno nel mondo della moda. Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, storico marchio vercellese sinonimo di eccellenza nel cashmere e controllato dal 2013 dalla multinazionale francese Lvmh. L’accusa, mossa nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari, è di aver “colposamente alimentato” un sistema di sfruttamento lavorativo nella filiera produttiva, favorendo indirettamente il caporalato. Dal canto loro, i diretti interessati si dicono sereni: “Siamo assolutamente tranquilli. L’azienda è in mano al gruppo Lvmh dal 2013, quindi non seguo più in prima persona i fornitori, ma sono assolutamente convinto che non ci si è affidati ad aziende che sfruttano i lavoratori”, ha commentato Pier Luigi Loro Piana, erede diretto del fondatore Pietro Loro Piana e vicepresidente dell’azienda, sentito dallo Spiffero.

Le accuse

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Comando Tutela Lavoro di Milano sotto la guida del procuratore capo Marcello Viola e del pm Storari, hanno rivelato un sistema di subappalti non autorizzati che coinvolge laboratori cinesi operanti in condizioni di sfruttamento. Secondo gli atti giudiziari, Loro Piana avrebbe esternalizzato la produzione di capi di abbigliamento, come le pregiate giacche in cashmere, alla Evergreen Fashion Group Srl, una società priva di adeguate capacità produttive. Quest’ultima, a sua volta, avrebbe subappaltato il lavoro alla Sor-Man Snc di Nova Milanese, che si sarebbe rivolta a opifici cinesi come Clover Moda Srl (Baranzate) e Dai Meiying (Senago). In questi laboratori, i Carabinieri hanno identificato 21 lavoratori, di cui 10 impiegati “in nero” e 7 irregolari, costretti a operare in ambienti insalubri, senza dispositivi di sicurezza, con turni massacranti anche notturni e festivi, e retribuzioni al di sotto dei minimi contrattuali. Il costo di produzione di una giacca, pagata da Loro Piana a Sor-Man tra 118 e 128 euro a capo, scendeva a 80-86 euro quando affidata agli opifici cinesi, per poi essere rivenduta nei negozi monomarca a prezzi compresi tra 1.000 e 3.000 euro, con ricarichi significativi. Il Tribunale, presieduto dai giudici Pendino, Cucciniello e Profeta, ha sottolineato che Loro Piana non avrebbe messo in atto una struttura organizzativa adeguata per monitorare la filiera, omettendo verifiche efficaci sulla capacità produttiva e sulle condizioni lavorative delle aziende subappaltatrici.

L’amministrazione giudiziaria

Questo “meccanismo colposo” sarebbe stato “funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti” attraverso l’elusione di norme penali e giuslavoristiche, pur senza che Loro Piana avesse “piena consapevolezza” delle condizioni di sfruttamento nei laboratori cinesi. La misura di amministrazione giudiziaria, che non implica il sequestro dell’azienda ma l’affiancamento di un amministratore nominato dal Tribunale (Micaela Cecca), mira a sanare le criticità nella gestione dei fornitori, con una prima udienza fissata per il 13 novembre 2025. La responsabilità diretta dell’azienda, stando alle carte, sarebbe piuttosto circoscritta: “Purtroppo, quando in ballo c’è un marchio così famoso e con 100 anni di storia alle spalle, è facile farci un titolo altisonante”, ha detto Pier Luigi Loro Piana, che sostiene la totale buona fede dell’azienda. “Io sono stato colto completamente alla sprovvista. Sono però assolutamente d’accordo che si facciano questi controlli, in modo che gli ispettori del lavoro accertino chi fa le cose per bene e chi no, perché noi da questo punto di vista siamo sereni”.

I numeri

Loro Piana, con 2.294 dipendenti, ricavi di quasi 1,7 miliardi di euro e un utile di 389 milioni nel 2024, è il quinto marchio del lusso a finire sotto la lente della Procura di Milano per pratiche simili, dopo Armani Operations, Manufactures Dior, Alviero Martini e Valentino Bags Lab. L’inchiesta è partita a maggio 2025 da una denuncia di un lavoratore cinese, aggredito dal datore di lavoro per aver chiesto stipendi arretrati, riportando lesioni con prognosi di 45 giorni. Le indagini hanno portato all’arresto di un titolare cinese e al deferimento di altri per caporalato e violazioni sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, nessuno dei membri del board, incluso Pier Luigi Loro Piana, risulta indagato. Loro Piana ha ora un anno per dimostrare di poter riformare il proprio modello produttivo, sotto la supervisione del Tribunale, per preservare il prestigio di un marchio che da un secolo rappresenta l’eccellenza del made in Italy e della manifattura di lusso piemontese.