POLITICA DELLA MOKA

Caro caffè? Non per i dipendenti della Città Metropolitana di Torino

Un piccolo passo per la neo-direttrice generale, un grande sorso per gli impiegati dell'ente. Al bar interno il costo della tazzina scende di 10 centesimi. Queste sì che sono priorità. Mentre il resto degli avventori tira la cinghia loro possono brindare a sorsi di arabica scontata

Alla Città Metropolitana di Torino il buongiorno si vede dal… bar. Monica Sciajno, fresca di nomina come direttrice generale, ha deciso di fare il suo esordio con un provvedimento destinato a finire negli annali della amministrazione pubblica: dal 15 luglio, il prezzo del caffè al bar interno cala di 10 centesimi, passando da 1,30 a 1,20 euro. Un’operazione che ha già scosso Wall Street, rianimato il mercato dei futures e fatto tremare i distributori automatici di mezza Italia.

La comunicazione, inviata puntuale alle 14:05 del 14 luglio, è perfetta nella sua sobrietà istituzionale: “Si tratta di un piccolo segnale di attenzione che ho concordato con Gerla 1927 e che confido possa esserVi gradito.” Firmato: la Direttrice Generale Monica Sciajno. Insomma, non proprio un piano Marshall, ma un piccolo passo per la Dg, un grande sorso per i dipendenti.

Controvento, col chicco in mano

Nel frattempo, fuori dai corridoi climatizzati di corso Inghilterra, la realtà scotta più di una moka dimenticata sul fuoco. Secondo l’International Coffee Organization, il prezzo del caffè è salito alle stelle per effetto dei cambiamenti climatici, delle speculazioni sui mercati globali e delle nuove normative Ue contro la deforestazione. I raccolti crollano, le scorte si assottigliano, i costi di trasporto lievitano. E il risultato è servito in tazzina: l’espresso al bar ha superato in molte città italiane l’1,50 euro, con punte di 1,90 a Milano, e il temuto “caffè da 2 euro” ormai appare alle porte. Ma alla Città Metropolitana no. Lì si va in controtendenza. Mentre il resto del mondo stringe la cinghia – o meglio, la paletta da zucchero – i dipendenti dell’ente possono brindare alla nuova era a colpi di arabica scontata.

Un segnale, ma di cosa?

L’iniziativa è stata presentata come “un piccolo segnale di attenzione”. Ma noi sappiamo che è molto di più: è un manifesto di resistenza, un dito medio alzato contro l’inflazione galoppante e le quotazioni del caffè che sembrano il tabellone della Borsa in un giorno di panico. Peccato che a fronte di bilanci pubblici asfittici, servizi da razionalizzare e territori da presidiare, il primo gesto simbolico della nuova manager sia stato tagliare… il prezzo del caffè. Altro che spending review. Qui siamo alla roasting review. Nessun proclama sulla riorganizzazione, zero cenni ai dossier caldi, silenzio sulle funzioni delegate dalla Regione, mutismo su mobilità e ambiente. Ma sul caffè – e solo sul caffè – c’è finalmente chiarezza. Una visione strategica a base di arabica e robusta.

La Repubblica Dec

Difficile capire se si tratti di paternalismo da dopolavoro o fine tessitura simbolica, certo è che la mossa ha lasciato interdetti anche i più navigati frequentatori dei corridoi metropolitani. In un Paese in cui si alza il prezzo di tutto, dai carburanti ai servizi postali, passando per la mortadella, abbassare il costo del caffè rappresenta una novità assoluta. Il rischio? Che qualcuno pensi che basti una tazzina più economica per tenere buoni i dipendenti. O peggio ancora, che questa sia la punta dell’iceberg di una strategia gestionale incentrata sul benessere… da bar. Altri, più cinici, sospettano che dietro questo gesto si nasconda un tentativo di distrarre dalle grane burocratiche della ex Provincia, che non è esattamente un’oasi di efficienza. E gli altri? Bevano cicoria.

Va detto, per correttezza, che la scelta non è costata nulla alle casse pubbliche. La riduzione è frutto di un accordo con il gestore del bar interno, Gerla 1927, storico baluardo della torinesità che tra brioche farcite e cappuccini decorati con cuoricini sa come coccolare i palati sabaudi. Quindi nessuno potrà accusare la Sciajno di sperpero. Ma nel frattempo fuori dal Palazzo i cittadini continuano a pagare il caffè a prezzo pieno, senza sconti, né comunicazioni di cortesia. Perché si sa: il benessere è un privilegio, e da queste parti… ha il badge. E così, mentre il resto d’Italia si prepara a ipotecare la casa per un cappuccino, i dipendenti della Città Metropolitana brindano (con tazzina, ovviamente) alla loro Direttrice.

Politica della tazzina

In tempi difficili, si dice, servono gesti simbolici. E la nuova Dg ha scelto il suo. Peccato che somigli più a una gag da film di Fantozzi che a una dichiarazione d’intenti. Ma forse il messaggio c’è: “il buongiorno si vede dal caffè”. E pazienza se altrove si combatte con i rincari. Alla Città Metropolitana, il cambiamento parte dal bancone.