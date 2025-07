FINANZA & POTERI

Unicredit, l'Ue boccia il governo. Salvini e Tajani ai ferri corti

Nell'attesa missiva, Bruxelles contesta al governo di non aver notificato alla Commissione il decreto del golden power prima dell’attuazione e ritiene carenti le condizioni imposte all’ops su Bpm. Il leader leghista tuona: “Non rompa le scatole"

Bruxelles mette nel mirino il governo italiano per il decreto sul golden power applicato all’operazione Unicredit-Banco Bpm. Secondo la Commissione Europea, il provvedimento varato il 18 aprile dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che impone obblighi alla società risultante dall’acquisizione, “potrebbe violare l’articolo 21 del regolamento Ue” sulle concentrazioni, oltre ad altre norme comunitarie. Una conclusione preliminare, messa nero su bianco in una lettera inviata a Roma, che ha scatenato l’ennesimo scontro interno alla maggioranza, con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani su barricate opposte.

La Commissione, che il 19 giugno aveva già dato il via libera all’operazione dal punto di vista della concorrenza (seppur con alcune condizioni), contesta la legittimità del decreto italiano. Quest’ultimo si basa sulla normativa nazionale del golden power, che consente alle autorità di vigilare sugli investimenti in settori strategici come quello bancario. Tuttavia, secondo Bruxelles, le misure adottate dal governo italiano potrebbero non rispettare i requisiti di proporzionalità, appropriatezza e non discriminazione richiesti dall’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento Ue. Inoltre, la Commissione ritiene che il decreto manchi di una “motivazione adeguata” per giustificare le restrizioni, in particolare rispetto alla sicurezza pubblica, che pure è un interesse legittimo riconosciuto dal regolamento. Non solo: il provvedimento potrebbe violare altre norme Ue, come quelle sulla libera circolazione dei capitali e sulla vigilanza prudenziale affidata alla Banca Centrale Europea. Il dossier è iniziato a maggio, quando la Commissione ha chiesto chiarimenti a Roma con una richiesta di informazioni.

L’Italia ha risposto l’11 giugno, ma la replica non ha convinto Bruxelles, che ha formalizzato le sue critiche nella lettera inviata al governo. Quest’ultimo, dal canto suo, ha fatto sapere che risponderà “con spirito collaborativo e costruttivo”, richiamando le argomentazioni già presentate davanti al Tar, dove il decreto è stato parzialmente annullato due giorni fa.

La Commissione attende ora le osservazioni italiane e, alla luce della sentenza del tribunale, deciderà i prossimi passi. Ma il caso non è solo tecnico: è diventato terreno di scontro politico all’interno della maggioranza. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, non ha usato mezze misure contro Bruxelles: “Penso che la Ue abbia cose più importanti delle quali occuparsi, per esempio trattare con gli Usa. Invece di rompere le scatole al governo italiano su balneari, spiagge, motorini, auto elettriche e banche, si occupi di poche cose, serie, e lo faccia bene”. Per Salvini, il sistema bancario è “un asset strategico” e l’Italia ha il diritto di normare senza interferenze europee. “Il dossier è sul tavolo del ministro Giorgetti, che fino a oggi ha lavorato perfettamente”, ha aggiunto, lanciando una stoccata indiretta a chi, nel governo, mostra posizioni più europeiste.

Di tutt’altro avviso Antonio Tajani, ministro degli Esteri e anch’egli vicepremier, che ha difeso la competenza Ue: “L’Unione Europea si occupa di ciò di cui si deve occupare, e questa è materia di sua competenza”. Parole pronunciate a margine di un convegno organizzato da Enel, che segnano una distanza netta dal collega leghista e riaffermano la linea europeista di Forza Italia.

La tensione tra Roma e Bruxelles, e quella interna al governo, si arricchisce dunque di un nuovo capitolo. Resta da vedere come l’Italia risponderà alla Commissione e se il dialogo riuscirà a evitare un’escalation, con il rischio di ulteriori frizioni sul delicato equilibrio tra interessi nazionali e regole del Mercato Unico.