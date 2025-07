Piemonte, oltre 1,3 milioni per le residenze creative

"La creatività artistica trova casa in Piemonte". A dirlo l'assessora regionale alla Cultura, Marina Chiarelli, annunciando che nella giunta regionale odierna "sono state approvate le linee guida per il sostegno delle residenze artistiche, individuate come motore d'innovazione dello spettacolo dal vivo" e l'iniziativa si svilupperà attraverso una rete nazionale promossa dal ministero della Cultura, Regioni e Province autonome. Nel dettaglio sono previsti complessivamente oltre 1,3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, oltre 438mila euro I fondi già stanziati per il 2025 co-finanziati da ministero della Cultura e Regione Piemonte. I principali obiettivi, spiega l'assessora, "sostenere i processi creativi e la crescita professionale, valorizzando la relazione tra artisti, territori e comunità, rafforzare l'identità delle residenze e il loro ruolo nel sistema dello spettacolo, promuovere reti locali, nazionali e internazionali". Nel triennio verranno individuati attraverso due avvisi pubblici distinti un Centro di Residenza dedicato alla danza, "considerata strategica per il territorio" e 5 Residenze per artisti nei territori: danza, musica, teatro, circo contemporaneo e spettacolo di strada. "Si valuterà con attenzione la distribuzione sul territorio - conclude Chiarelli - per evitare l'accentramento su Torino e ci sarà una premialità per i progetti multidisciplinari e capaci di fare rete Un investimento sulla cultura come leva di crescita, inclusione e visione futura".