TRAVAGLI DEMOCRATICI

Giani resta in bilico, Lo Russo senza fiato

L'incontro fiume al Nazareno non scioglie i nodi e il semaforo verde alla ricandidatura del governatore toscano slitta ancora. Il sindaco di Torino suda freddo, pensando al medesimo trattamento che lo attende tra qualche mese. In campo le diplomazie

La ricandidatura di Eugenio Giani a presidente della Toscana resta in bilico, un’incertezza che sembra riflettersi come un’ombra sul destino politico di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, e sulla sua possibile ricandidatura per un secondo mandato. L’incontro al Nazareno tra Giani e la segretaria del Pd Elly Schleinnon ha prodotto un via libera definitivo per il governatore toscano, lasciando intravedere le difficoltà che potrebbero attendere anche Lo Russo quando sarà il momento di affrontare il nodo della sua riconferma. I “pilastri condivisi” definiti dal Pd – collaborazione con il presidente, unità del partito e costruzione di una coalizione ampia per battere la destra – sembrano più un auspicio che una realtà consolidata, come emerge dalle parole del segretario toscano Emiliano Fossi e della stessa Schlein, che insiste su "alleanze inclusive e competitive".

Per Giani, però, il problema è l’assenza di un’intesa con il Movimento 5 Stelle, che tramite il deputato Francesco Silvestri ha definito la sua ricandidatura “non la soluzione migliore”. Una telefonata tra Schlein e Giuseppe Conte in serata lascia intendere che la trattativa è ancora aperta, ma senza garanzie. Giani, che ha confermato la sua disponibilità, resta in gioco, ma non senza tensioni: “Macché passo indietro?”, ha dichiarato uscendo dal Nazareno, tallonato dal responsabile organizzazione Igor Taruffi, socio assieme a Davide Baruffi della Premiata Ditta Taruffi & Baruffi, specialista in sfracelli elettorali. Il tempo stringe – il voto è fissato per il 12 ottobre – e trovare un’alternativa credibile sembra complicato. I sostenitori di Giani sottolineano il suo vantaggio in un’eventuale conta interna al Pd toscano, ma la politica, si sa, preferisce evitare scontri diretti. Nella sua nota, Giani si mostra cauto: “Un incontro proficuo, affido alla segretaria nazionale e al segretario regionale la guida del percorso politico, di cui rispetterò le decisioni”. Niente champagne, per ora.

Parallelamente, a Torino, Lo Russo osserva con il fiato sospeso. La situazione di Giani evidenzia le insidie che potrebbero attenderlo quando si aprirà la discussione sulla sua ricandidatura. Come per Giani, anche per Lo Russo il sostegno di una coalizione ampia sarà cruciale, ma le incognite non mancano: l’unità del Pd, le alleanze con forze come il M5s e la capacità di costruire un fronte competitivo contro la destra saranno determinanti. Se il caso toscano insegna qualcosa, è che il percorso verso la riconferma è tutt’altro che scontato e non c’è più alcun automatismo: Lo Russo potrebbe trovarsi a navigare in acque altrettanto agitate, con il rischio di restare, come Giani, in un limbo politico, sospeso tra ambizioni personali e strategie di partito.