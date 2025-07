POLITICA & SANITÀ

Fibrillazioni sul nuovo piano sanitario. Riboldi detta l'agenda (e sbaglia data)

L'assessore di FdI chiede di discuterne in commissione anche nel giorno in cui è previsto il Consiglio regionale del Piemonte. Il Pd all'attacco: "Incominci a fornirci il testo". Stesso invito (più soft) dal leghista Icardi. Tensioni nella maggioranza. Avvisato Cirio

Tre righe appena, ma più che sufficienti a far strabuzzare gli occhi non solo delle opposizioni, ma più ancora della stessa maggioranza coesa per definizione, ma pronta a marcare i rispettivi territori interni alla prima occasione. “Con la presente si richiede di inserire all’ordine del giorno della commissione di lunedì 4 agosto e martedì 5 il punto di discussione del nuovo piano sociosanitario in vista della successiva discussione in consiglio”. Leggendo quella scarna, quanto perentoria, richiesta dell’assessore alla Sanità qualcuno ha gettato lo sguardo al calendario, i più lo hanno volto al cielo.

Tour de force estivo

Le avvisaglie della fretta palesata da Federico Riboldi per “approvare il piano sociosanitario entro l’estate” si erano palesate nei giorni scorsi con la prospettiva da lui indicata di un tour de force del consiglio regionale sacrificando le ferie. Per lo Stachanov in orbace non si erano fatte attendere le piccate reazioni delle minoranze, lungi dall’immaginare lontanamente la seconda mossa dell’assessore di Fratelli d’Italia.

Un po’ affrettata e non meno confusa vien da dire, partendo proprio dalle date. Già perché nella foga dev’essergli sfuggito che, come gli ricorderà in punta di penna intinta nel curaro il suo predecessore della Lega ora presidente della commissione Luigi Icardi, quel martedì è in calendario la seduta del Consiglio regionale e, di conseguenza, non può riunirsi la commissione. Una svista, forse.

Pd: "Fuori il testo"

Non il resto della richiesta che ci ha messo un amen a scatenare il Pd con il vicepresidente della commissione Daniele Valle rapido a tirare un rigore a porta vuota ricordando all’assessore che “l’organizzazione dei lavori viene stabilita nella conferenza dei capigruppo dove voi – manda a dire il dem – siete maggioranza quindi avete fatto tutto da soli. Avete fissato la seduta del consiglio e adesso volete riunire la commissione”.

Ma questo è solo l’assaggio. Il consigliere del Pd, ormai assessore ombra della sanità, ha altrettanto gioco facile nell’affondo servitogli sul piatto d’argento: “Le audizioni si fanno in commissione, ma con il documento già predisposto, non prima”. E qui sta il punto che apre a quello che parrebbe forse eccessivo definire un non dichiarato scontro interno al centrodestra, ma che certamente ci si avvicina e si mostra come una serie di segnali e distinguo, ancora una volta tra la Lega e i Fratelli d’Italia.

Eloquente la risposta alla richiesta di Riboldi da parte di Icardi in veste di presidente della commissione, il quale ricordando la procedura per la programmazione dei lavori, serve con garbo l’amaro calice al suo successore alla guida della sanità piemontese.

Il "suggerimento" di Icardi

“Mi permetto di suggerirle, nel frattempo, di rendere disponibile il documento ai membri della commissione, condizione essenziale per poter procedere”. Touché. Insomma, non è solo l’opposizione a reclamare quel testo del piano sociosanitario che pare il sarchiapone di Walter Chiari. Tutti ne parlano, ma nessuno l’ha visto. Se c’è.

Fino ad oggi l’unico documento circolato, più nelle riunioni in lungo e in largo nel Piemonte sotto il simbolo di Fratelli d’Italia piuttosto che nelle sedi istituzionali, è lo studio realizzato dall’Università Bocconi. Quanto alle audizioni l’assessore pare faccia di tutt’erba un fascio mettendo alla stessa stregua gli incontri promossi da lui con una seri di categorie e quelli che, invece, sono previsti per legge da tenersi proprio in commissione. “Potendo leggere il testo per fare considerazioni, rilievi e proposte”, ricorda Valle dovendo vestire i panni di monsieur de Lapalisse.

Tensione nella maggioranza

Manovra di distrazione di massa per evitare il confronto sull’aumento dell’Irpef come sostiene la capogruppo dei Cinquestelle Sarah Disabato o altro ancora, certo è che la strategia di Riboldi più che a quella della volpe del deserto rimanda al Federale di Tognazzi, buca con acqua.

Una strada a dir poco accidentata quella su cui dovrebbe procedere il mai tanto atteso strumento per la programmazione della sanità regionale, una mulattiera che, adesso, l’assessore vorrebbe trasformare in un circuito da Formula uno. Gli stessi alleati, tra silenzi imbarazzati e segnali neppure poi troppo in codice, mostrano un nervosismo e una difficoltà a seguire il percorso dell’assessore. Difficoltà di cui sarebbe stato fatto partecipe lo stesso presidente Alberto Cirio e che potrebbero ulteriormente mostrarsi di fronte a un’opposizione che non deve neppure far fatica per trovare argomenti.

Nell’attesa di dirimere la questione tra date che si accavallano e richieste inusuali, resta da vedere se l’assessore risponderà all’esortazione del Pd e più ancora al suggerimento di Icardi e fornirà in questo giorni alla commissione il piano. O se ne continuerà a parlare come del fantomatico sarchiapone.