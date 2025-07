"Fallo", le acquisizioni erotiche della Fondazione Accorsi

Il tema erotico è il fil rouge delle ultime acquisizioni del Museo Accorsi Ometto: una Coppa della Bottega faentina del 1510-1520, una Coppa raffigurante Santa Margherita da Cortona del 1535 di Baldassarre Manara e un Cofanetto con scene di giochi tra cavalieri del XVI secolo della Bottega dell'Italia nord-orientale. Le opere saranno presentate in un incontro dal titolo 'Fallo' da Luca Manara, direttore del Museo. "La produzione cinquecentesca di maioliche a soggetto erotico - spiega Manara - non è così insolita: infatti era piuttosto diffusa negli ambienti colti. Lo dimostrano la riscoperta della letteratura erotica classica e la libera circolazione di sonetti e di romanzi a contenuto sessuale. La recente acquisizione di questa coppa, insieme ad altri due oggetti del Cinquecento entrati a far parte delle collezioni (una seconda coppa in maiolica e un cofanetto in legno, pastiglia e foglia d'd'oro), intende colmare un vuoto all'interno delle raccolte museali. L'obiettivo è quello di far conoscere il nostro Museo, non più solo a livello locale, ma nazionale, puntando sul Rinascimento e sul primo Novecento, due periodi cardine della storia culturale e figurativa italiana. Con la mostra su Carol Rama il fil rouge dal Medioevo a oggi si ricongiunge perfettamente nell'opera geniale e incontenibile di questa grande artista torinese". Nelle sale espositive della mostra Carol Rama Geniale sregolatezza - al Museo Accorsi-Ometto, fino al 14 settembre - sono arrivate altre quattro opere della pittrice torinese. Si tratta di due acquerelli, Teatrino n. 2 del 1937 e Proibito del 1944, di un olio su tela, Prostituta n. 6 (1947) e di un bricolage, Senza titolo (1968), con i famosi occhi di bambola applicati su cartoncino nero. Anche in questo caso ci sono evidenti riferimenti sessuali. Le opere provengono da una prestigiosa collezione privata parigina.