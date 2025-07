Ztl, a Torino oltre 57.000 sanzioni in quattro mesi

Nei primi quattro mesi del 2025 a Torino è stata strage di multe. Sono state elevate infatti ben 57.836 transiti di veicoli non autorizzati in Ztl e 28.010 transiti non autorizzati sulle corsie riservate. È quanto ha riferito l’assessore comunale alla polizia municipale, Marco Porcedda rispondendo a un’interpellanza del consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. In totale i torinesi che hanno deciso di ricorrere contro la sanzione sono stati poco più di 1.400.

Polemica sui fotogrammi utilizzati per multare chi entra nelle corsie preferenziali. Questi mostrano solo la targa, senza contesto, luogo o orario. “Come può un cittadino difendersi se non può nemmeno spiegare le circostanze, come ambulanze o auto in doppia fila?”, si domanda Firrao, “Perché con i T-Red e le ZTL si vede chiaramente la scena, e con queste telecamere è tutto nero? Le regole sulla privacy sono diverse a seconda della fotocamera?”.

“Se anche stavolta l’unico modo per smuovere l’amministrazione sarà fare un esposto al Prefetto, come già accaduto per il T-Red di corso Vittorio angolo corso Inghilterra, lo farò di nuovo”, conclude Firrao, “Non possiamo continuare ad accettare un sistema che penalizza i cittadini invece di tutelarli”.