Assessore d'oro

Dicono che… a Ricaldone più che l’uva quest’anno maturino i riconoscimenti. Il Moscatello d’Oro 2025, versione collinare dell’Ambrogino, finirà nelle mani (e nei calici) di Francesco Renga e Federico Riboldi. Il cantautore bresciano, già di casa da quelle parti dai tempi dei Timoria nel ‘92, tornerà così in scena con una tappa dell’Angelo Tour proprio nel paese dove Luigi Tenco nato a Cassine ma che proprio lì trascorse l’infanzia. Un ritorno da figliol prodigo, con tanto di premio e concerto alla Cantina Tre Secoli, dove si brinda col cuore e si canta con l’anima. Il Comune ha voluto riconoscere in Renga “la sensibilità poetica del Paese”. Un po’ come il Moscato, solo che al posto delle bollicine ci sono gli acuti.

L’altro Moscatello d’Oro – quello istituzionale – va all’attuale assessore regionale alla Sanità ed ex enfant prodige del centrodestra casalese. Lo premiano per il suo “impegno nel far conoscere e tutelare il Monferrato”. E qui qualcuno sussurra che non si tratti solo di promozione turistica, ma anche di presidio politico strategico. C’è chi sospetta che abbiano voluto premiarlo anche per la capacità di esserci sempre, in ogni manifestazione, in ogni partita, in ogni premiazione. Tipo il prezzemolo, ma in doppiopetto.

Nella stessa giornata al municipio si consegnerà anche il premio “Mani Intelligenti 2025” a Fabrizio Bertola, imprenditore del Gruppo FBH, guru della logistica con cuore sociale. Un raro esempio di manager che non solo muove merci, ma anche emozioni. Un “riferimento per chi lavora al servizio della collettività”, recita la motivazione. Tradotto: uno che fa andare i camion ma non si è dimenticato delle persone.

Insomma, il prossimo 25 luglio il municipio sarà più affollato del bar del paese. Premi, foto, strette di mano e qualche brindisi, Ricaldone per un giorno sarà la piccola Hollywood delle colline. Con meno lustrini, ma più aroma.