POLITICA & GIUSTIZIA

Caso Visibilia, processo rinviato. Santanchè "vede" la prescrizione

Il procedimento giudiziario per falso in bilancio rinviato al 16 settembre. "Con questi ritmi rischiamo di andare troppo in là" hanno obiettato i pm. Il Tribunale di Milano ha ritenuto "fondata" l'eccezione sul capo di imputazione troppo generico. Scintille in aula

Non si può dire che manchino i colpi di scena nel processo Visibilia, che vede tra gli imputati la ministra del Turismo Daniela Santanchè, accusata di falso in bilancio. Nell’ultima udienza al Tribunale di Milano il collegio della seconda sezione penale, presieduto da Giuseppe Cernuto, ha dichiarato “fondata” l’eccezione sollevata dalle difese sul capo d’imputazione relativo a Visibilia Srl in liquidazione, giudicato troppo generico. Risultato? La Procura dovrà riformulare le accuse, tornando al punto di partenza con una nuova udienza preliminare. Un duro colpo per i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, che non hanno nascosto la loro frustrazione.

Ma non è tutto. Il processo, che vede ora 16 imputati (tra cui la ministra, difesa dagli avvocati Nicolò Pelanda e Salvatore Pino), è stato rinviato al 16 settembre. Motivo? Decidere sulla richiesta delle difese di estromettere le parti civili, ovvero i piccoli soci di Visibilia, come Giuseppe Zeno, che reclamano danni. Una questione non da poco, tanto che il giudice Cernuto ha deciso di prendersi due mesi per “studiare e valutare” con attenzione, sottolineando che “questa fase va sviluppata in maniera ragionata”. Parole che hanno fatto storcere il naso ai pm, preoccupati per il “rischio prescrizione” e per la “ragionevole durata del processo”. “Con questi ritmi, rischiamo di andare troppo in là”, hanno protestato Gravina e Luzi, evidenziando che il processo, già “corposo” per il numero di testimoni da sentire, potrebbe arenarsi ulteriormente.

Le scintille in aula non sono mancate. Il botta e risposta tra i pm e il presidente Cernuto ha acceso i toni: il giudice ha ricordato che il processo avrebbe potuto iniziare prima, se i capi d’imputazione fossero stati più chiari. “Un processo del genere con uno sviluppo rapido può portare a problemi nelle fasi successive”, ha ammonito, aggiungendo con un pizzico di sarcasmo che il Tribunale “ha anche altro da fare, non solo questo processo”. I pm, però, non si sono arresi, chiedendo che almeno a settembre si entri nel vivo del dibattimento, con l’ammissione delle prove e i primi testimoni.

A complicare le cose, c’è anche il cambio di due giudici del collegio, che presto passeranno ad altre funzioni, e il precedente patteggiamento di Visibilia Editore per l’annualità 2016, già prescritta. Intanto, il processo, iniziato lo scorso 15 aprile, resta in bilico, con la Procura che scalpita e le difese che incassano un punto a loro favore. Per Daniela Santanchè e gli altri imputati, il prossimo round è fissato a settembre. Ma in questa partita giudiziaria, tra rinvii e accuse da riformulare, il rischio è che il tempo giochi a favore di chi punta sulla prescrizione.