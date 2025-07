FINANZA & POTERI

Spartingaia politica in Crt, intesa tra sinistra e destra

Depositate le designazioni per i tre posti rimasti vacanti nel parlamentino della Fondazione. Fuori dai giochi l'ex rettore di Upo Avanzi, entrano il tesoriere di Fassino nel 2016 e il civico di centrodestra Adriano. Il bilancino della presidente Poggi

La Fondazione Crt, presieduta da Anna Maria Poggi, è pronta a nominare i consiglieri di indirizzo mancanti e a completare così la squadra. Il 22 luglio saranno infatti votati i quattro nuovi consiglieri che faranno parte del parlamentino dell’ente al posto di Luisa Vuillermoz (Valle d’Aosta), Claudio Albanese (Città metropolitana di Torino), Roberta Ceretto (Provincia di Cuneo) e Luca Settineri (Comitato regionale universitario del Piemonte), “promossi” nel cda. Fuori gioco, dunque, Gian Carlo Avanzi, lex rettore di Upo che molti indicavano in pole per un posto nel plenum di Palazzo Perrone.

Secondo quanto apprende i nomi – depositati oggi – sono quelli di Patrik Vesan (professore di Scienza politica presso l’Ateneo locale e segretario generale della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta) indicato dalla Regione Valle d’Aosta, Roberto Barbato (docente all’Università del Piemonte Orientale) del Comitato regionale universitario del Piemonte e Francesco Salinas (avvocato, già numero uno della Sinistra Giovanile, ex tesoriere della campagna elettorale del 2016 di Piero Fassino) della Città metropolitana di Torino.

Il quarto nome sarà scelto nella terna di candidati indicata dalla Provincia di Cuneo: Paolo Adriano, avvocato ed ex sindaco di Mondovì; Maria Grazia Clementina Boffa, che è stata caposegreteria del vicepresidente della Giunta regionale e poi dell’assessore al commercio, volontaria della Croce Rossa; Maria Peano, esponente del Pd, che ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione regionale Pari Opportunità e di componente della Direzione nazionale dell’associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Nel caso della Provincia di Cuneo si applica per la prima volta il nuovo Statuto della Fondazione e si rispetta nella terna indicata il criterio della parità di genere.

Il 22 luglio il Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt tornerà, quindi, ad avere 22 componenti. Lo Statuto prevede che le cinque Province mantengano per le loro designazioni il sistema delle terne, mentre gli altri sei rappresentanti territoriali vengono ora scelti direttamente.