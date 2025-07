Camera di Commercio, Luca Crosetto resta presidente a Cuneo

Luca Crosetto è confermato presidente della Camera di Commercio di Cuneo per il quinquennio 2025-2030. La proclamazione si è tenuta a Cuneo alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, del presidente regionale di Unioncamere Piemonte Giancarlo Coscia e di una platea di autorità. In collegamento ha portato il suo saluto il presidente nazionale di Unioncamere Andrea Prete. Classe 1970, titolare di un'azienda di macchinari agricoli a Marene (Cuneo), Crosetto viene dai ranghi della Confartigianato che guida in provincia dal 2017. Nel 2024 era subentrato al vertice dell'ente camerale dopo la nomina di Mauro Gola a presidente della Fondazione Crc. Nel suo discorso un richiamo alla coesione "come cultura, come metodo operativo e come orizzonte strategico, esplicitato anche attraverso la cabina di regia e la consulta delle associazioni datoriali". "Siamo imprenditori chiamati ad amministrare la cosa pubblica" ricorda il neoeletto: "Il nostro sguardo deve abbracciare le oltre 80mila realtà che operano in questa provincia, comprese quelle che non si riconoscono in alcuna associazione". A fine 2024 erano 80.700 le aziende rappresentate dalla Camera di Commercio, da quelle individuali alle unità locali di multinazionali come Michelin, Alstom e ITT.