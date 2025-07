Piemonte, taglio di 23 milioni sul fondo nazionale tpl

I consiglieri regionali Nadia Conticelli (Pd) e Alberto Unia (M5s) chiedono alla giunta regionale di Alberto Cirio di attivarsi "per scongiurare una riduzione dei servizi e garantire risorse adeguate a un diritto fondamentale come la mobilità". Nel mirino, il taglio di 23 milioni sul fondo nazionale per il tpl annunciato al Piemonte. "In Piemonte il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale - affermano Conticelli e Unia, che su questo hanno interpellato oggi la giunta - subirà un taglio di almeno 23 milioni di euro a seguito della nuova ripartizione ministeriale basata sui cosiddetti Livelli adeguati di servizio. È un colpo durissimo per la nostra Regione, già alle prese con un sistema di trasporti fragile, fatto di corse soppresse, mezzi obsoleti e territori isolati. Questo taglio segna l'inizio dello smantellamento del servizio pubblico di mobilità". "Il governo nazionale - sottolineano - premia le Regioni considerate virtuose, penalizzando quelle in difficoltà, senza tenere conto dei contesti territoriali o delle scelte del passato. Il Piemonte, fanalino di coda in questa classifica, paga un prezzo altissimo. Il taglio arriva in un momento particolarmente delicato: proprio ora si stanno avviando le gare per il nuovo affidamento del tpl nelle aree metropolitane, a partire da Torino e Cuneo. In questo contesto, misure come gli abbonamenti 'Formula' per gli studenti rischiano di saltare. La proposta della Regione sul trasporto gratuito per gli universitari su Torino è positiva, ma non basta: non si può coprire un buco di 23 milioni con un'iniziativa parziale". "Sul nodo torinese - aggiungono - sono in corso investimenti infrastrutturali strategici, ma chi garantirà i costi di esercizio di queste opere una volta completate? È necessario verificare i criteri adottati dal Ministero, fare chiarezza sui conti della Regione e pretendere giustizia per il Piemonte".