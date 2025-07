Canalis (Pd), Agenzia Piemonte lavoro senza direttore

"Nella nuova delicatissima fase di guerra commerciale con gli Stati Uniti e di sofferenza per l'economia e l'occupazione piemontese, di tutto avremmo bisogno tranne che di una paralisi dei centri per l'impiego e degli altri servizi per il lavoro. Eppure la giunta Cirio e in particolare l'assessore al Lavoro Elena Chiorino non hanno predisposto entro la scadenza del 14 luglio l'avvicendamento alla guida dell'Agenzia Piemonte Lavoro, lasciando allo sbando 920 dipendenti e decine di servizi". Lo sottolinea la consigliera regionale Pd Monica Canalis, vicepresidente della Commissione Lavoro. "Apl - osserva Canalis - serve ogni anno più di 200mila cittadini piemontesi, tra servizi per le persone e servizi per le imprese. Gestisce la rete dei Centri per l'Impiego, dà risposta a disoccupati, giovani, persone con disabilità, lavoratori espulsi da crisi aziendali e ha un ruolo strategico nell'attuazione del Pnrr e dei fondi Fse+. Nella legge regionale di riordino recentemente approvata Chiorino ha inserito una modifica della disciplina che regola il funzionamento dell'Agenzia, consentendo che le funzioni dirigenziali possano essere affidate ad interim a un dirigente della Regione, ma questo è ritenuto illegittimo dai sindacati perché svuoterebbe l'autonomia di Apl e violerebbe i criteri di par condicio e libera concorrenza per la selezione dei dirigenti della pubblica amministrazione. Un ente con personalità giuridica autonoma, che per statuto deve disporre di un direttore quale legale rappresentante e datore di lavoro, è stato lasciato privo di guida e con tutte le attività bloccate dalla giornata odierna".