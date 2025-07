Nelle imprese piemontesi previste 32.260 assunzioni a luglio

Sono circa 32.260 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per luglio, 89.360 se si considera l'intero trimestre luglio-settembre. Concorrono a questa domanda di lavoro le imprese dei settori industria, servizi e primario (agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca). Sono previste 10 assunzioni in più rispetto a luglio 2024 (+0,7%) e 1.060 in meno rispetto al trimestre luglio settembre dello scorso anno (-1,2%). A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall'Unione europea, che elabora le previsioni occupazionali per il mese di luglio. Le opportunità di lavoro in Piemonte a luglio costituiscono il 23,2% del totale delle 139.000 assunzioni previste nel Nord Ovest e il 5,6% delle 575.000 assunzioni stimate in tutta Italia per lo stesso periodo. Nel 23% dei casi le entrate previste saranno stabili con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 77% saranno a termine. Difficile reperire operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (9.520 lavoratori previsti in entrata, il 58,0% dei quali di difficile reperimento) e dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici (6.140 ingressi, con una difficoltà media del 47,6%).