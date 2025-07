ECONOMIA DOMESTICA

Il lavoro chiama, pochi rispondono: difficile una assunzione su due

In Piemonte l'occupazione mostra segnali di tenuta, con oltre 32mila nuovi contratti previsti a luglio, quasi 90mila entro settembre. Ma le imprese faticano a trovare i profili richiesti: quasi il 50% dei posti non si riesce a coprire. Il quadro nazionale

In Piemonte, il mercato del lavoro mostra segnali di vitalità per il mese di luglio 2025, con 32.260 contratti programmati dalle imprese, che salgono a 89.360 considerando l’intero trimestre luglio-settembre. Questi dati, emersi dal Bollettino del Sistema Informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione Europea, evidenziano una domanda di lavoro significativa, seppur con alcune ombre rispetto all’anno precedente.

Quadro nazionale positivo

A livello nazionale, le imprese italiane offrono 575.000 opportunità lavorative a luglio, con una prospettiva di oltre 1,5 milioni di posti di lavoro nel trimestre estivo, un incremento di 85.000 assunzioni (+6,4%) rispetto al periodo luglio-settembre 2024. La domanda di lavoro è trainata dai settori dell’industria, dei servizi e del primario (agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca), con il turismo che si conferma un motore occupazionale di primo piano.

In Piemonte, le opportunità di lavoro rappresentano il 23,2% delle 139.000 assunzioni previste nel Nord Ovest e il 5,6% del totale nazionale. Tuttavia, rispetto a luglio 2024, la regione registra un lieve aumento di sole 10 assunzioni programmate (+0,7%), mentre per l’intero trimestre si nota una flessione di 1.060 contratti (-1,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato suggerisce una dinamica occupazionale più cauta rispetto alla media nazionale, ma comunque significativa.

Tipologie di contratto e settori

In Piemonte, il 77% delle assunzioni previste a luglio sarà a tempo determinato, mentre il restante 23% riguarderà contratti stabili, come quelli a tempo indeterminato o di apprendistato. La domanda di lavoro proviene principalmente dai settori dell’industria, dei servizi e del primario, con il turismo che continua a giocare un ruolo chiave nel periodo estivo.

Difficoltà di reperimento

Un aspetto critico emerso dal Bollettino Excelsior è la difficoltà nel trovare profili professionali adeguati. In Piemonte, le imprese faticano a reperire operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, con 9.520 lavoratori previsti in entrata, di cui il 58% risulta di difficile reperimento. Anche per dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici, che rappresentano 6.140 ingressi, si registra una difficoltà media del 47,6%.

A livello nazionale, il problema del mismatch lavorativo è ancora più evidente in alcune categorie: tra le professioni intellettuali, gli ingegneri presentano una difficoltà di reperimento del 57%, mentre tra i tecnici spiccano i tecnici in campo ingegneristico (65,9%), i tecnici della salute (65,2%) e i tecnici della gestione dei processi produttivi (63,3%). Nel settore dei servizi, le difficoltà si concentrano su operatori per la cura estetica (63,5%) e professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (59,8%).