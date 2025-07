GIUSTIZIA

Molestie alle pazienti, Viale si difende: "Sempre corretto, nessuna foto di nudi. E il processo non si fa sui giornali"

Fissata per il prossimo 15 settembre l'udienza preliminare. Il ginecologo e politico torinese è stato rinviato a giudizio per quattro casi dei dieci che gli sono stati contestati. La difesa confuta alcune ricostruzioni dei media e parla di comportamenti fraintesi

Silvio Viale, ginecologo torinese e consigliere comunale di +Europa, accusato di molestie (anche) sessuali a seguito delle denunce di sette pazienti, tutte giovani donne tra i 20 e i 35 anni, attraverso il suo avvocato Cosimo Palumbo rompe il silenzio. Lo fa per difendersi da quello che definisce un “processo mediatico anticipato”, mantenendo però una posizione di riserbo in attesa dell’udienza preliminare del 15 settembre 2025.

Le accuse, emerse nel 2023, parlano di comportamenti molesti durante le visite mediche, tra cui frasi offensive, domande inappropriate e, in alcuni casi, presunti palpeggiamenti e fotografie non necessarie delle parti intime delle pazienti.

L’inchiesta

L’indagine ha preso il via nel 2023, quando quattro giovani studentesse, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, hanno presentato un esposto contro Viale, ginecologo noto per il suo impegno a favore del diritto all’aborto. Le pazienti, rappresentate dalle avvocate Benedetta Perego e Ilaria Sala, hanno riferito di aver scelto il medico per le sue credenziali e le recensioni positive su piattaforme online. Tuttavia, durante le visite, avrebbero subito condotte inappropriate, come un linguaggio volgare, domande personali sulla loro vita privata e, in alcuni casi, fotografie che avrebbero generato in loro un senso di “impotenza e vergogna”. A queste si sono aggiunte, nel corso dell’inchiesta, altre tre denunce, portando a sette il totale delle presunte vittime.

Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Cesare Parodi e condotte dalle pm Lea Lamonaca e Delia Boschetto, hanno portato al sequestro di computer e cellulari nello studio privato di Viale, in via Berthollet, e presso l’ospedale Sant’Anna di Torino, dove il medico lavora. Tra i materiali acquisiti, sono emerse fotografie che, secondo l’accusa, non sarebbero giustificate da necessità cliniche. Tuttavia, la difesa di Viale contesta questa interpretazione, sottolineando che la pratica di fotografare organi durante visite mediche può essere ordinaria, se giustificata da motivi professionali.

La difesa di Viale

Silvio Viale ha affidato al suo avvocato una lettera per chiarire alcuni aspetti del caso. Secondo quanto riportato da Palumbo, l’esame forense dei dispositivi di Viale non avrebbe rivelato immagini di nudi o parti intime, smentendo alcune delle ipotesi circolate sui media. Inoltre, delle dieci accuse inizialmente contestate, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio solo per quattro episodi, relativi a due delle cinque donne indicate nel decreto di perquisizione. Per le restanti sei ipotesi, si presume che sia stata richiesta l’archiviazione.

“In tutti questi mesi – riferisce il legale – è stata fornita la massima collaborazione ai pubblici ministeri. In particolare, dopo aver ricevuto, circa un anno fa, l’avviso di conclusione delle indagini contenente nove contestazioni, ovvero quattro in più di quelle indicate nel decreto di perquisizione, il dottor Viale si è sottoposto ad un approfondito interrogatorio, contestando con forza le accuse, nonostante la difficoltà di ricostruire le visite di ogni singola paziente a distanza di tempo”. “Abbiamo appreso dagli atti depositati in occasione della notifica dall’avviso di conclusione delle indagini – precisa – che sono state numerose le persone sentite in Procura, che confermano la correttezza del rapporto professionale tra medico e paziente del dottor Viale”.

La difesa sottolinea la volontà di affrontare il processo con serenità, ribadendo la convinzione di poter dimostrare l’insussistenza dei reati contestati. “I processi si fanno in aula, non sui giornali”, ha dichiarato l’avvocato Palumbo, evidenziando la necessità di evitare un giudizio mediatico che rischia di anticipare e influenzare l’esito del procedimento.

Un caso che invita alla prudenza

Il caso Viale è complesso e delicato, e richiede un approccio cauto. Da un lato, le denunce delle pazienti, che descrivono esperienze di disagio e umiliazione, sollevano questioni importanti sul rapporto tra medico e paziente, specialmente in un contesto di vulnerabilità come quello delle visite ginecologiche. Le testimonianze riportano dettagli che, se confermati, potrebbero configurare comportamenti gravi e inaccettabili. Dall’altro lato, la presunzione di innocenza, principio cardine del nostro ordinamento, impone di attendere l’esito del processo prima di trarre conclusioni. Le precisazioni della difesa, come l’assenza di immagini compromettenti e l’archiviazione di alcune accuse, suggeriscono che il quadro potrebbe essere meno lineare di quanto emerso inizialmente. Inoltre, il caso solleva riflessioni più ampie sul ruolo dei media e sull’impatto delle narrazioni pubbliche. Le accuse, amplificate dalla stampa, hanno inevitabilmente alimentato un dibattito che rischia di polarizzarsi, soprattutto considerando la figura di Viale, noto non solo come medico ma anche come politico e attivista. La sua difesa, che parla di un possibile “gap generazionale” o di comportamenti fraintesi, invita a considerare il contesto e le diverse percezioni che possono emergere in situazioni delicate come quelle mediche.

In attesa del processo

Il 15 settembre 2025, l’udienza preliminare segnerà l’inizio di un percorso giudiziario che dovrà chiarire i fatti e le responsabilità. Fino ad allora, è fondamentale mantenere un atteggiamento equilibrato, evitando sia il giustizialismo che il negazionismo. Le denunce meritano di essere ascoltate e indagate con serietà, così come la difesa di Viale ha il diritto di essere valutata senza pregiudizi. Solo in aula, con il confronto delle prove e delle testimonianze, sarà possibile ricostruire la verità di un caso che, per la sua natura, tocca corde sensibili e richiede il massimo rispetto per tutte le parti coinvolte.

Leggi anche: Sbatti il mostro Viale sul giornale