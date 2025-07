SUPPOSTA ALLEANZA

Riboldi "commissariato". Trappolone della Lega sulla Sanità in Piemonte

Approvata la legge Icardi sull'intramoenia mai digerita da Fratelli d'Italia. I meloniani avevano tentato ogni modo di ostacolare il testo denunciando l'invasione di campo dell'ex assessore leghista. Il Pd s'incunea nella crepa della maggioranza

Fratelli d’Italia aveva annusato l’aria e sentito odore di trappolone. Il fiuto non aveva ingannato i meloniani già all’inizio della primavera, quando dalla Lega era sbocciata, all’improvviso, una proposta di legge per regolamentare ulteriormente l’attività ei medici in regime di intramoenia sul territorio piemontese.

Vedere l’ex assessore alla Sanità, Luigi Icardi, nel frattempo passato a presiedere l’omonima commissione a Palazzo Lascaris annunciare e poi presentare un testo su questa materia aveva fatto uscire il fumo dalle orecchie ai Fratelli e una piccata nota dal loro vicepresidente della commissione, Davide Zappalà, in cui sostanzialmente si accusava l’ex assessore leghista di invadere il campo del suo successore meloniano Federico Riboldi. Ad aggiungere sale sulla ferita era arrivata la disponibilità alla sottoscrizione della proposta di Icardi nientepopodimeno che dal frontman piddino della sanità Daniele Valle.

Preludio per il Piano?

Lo stesso Valle che non ha dovuto aspettare troppo sulla riva del fiume, per dire oggi insieme al collega Domenico Rossi che l’approvazione del testo, appena sancita dal voto in aula, in cui viene delegato al consiglio l’approvazione del regolamento sulla materia “è un commissariamento dell’assessore da parte del Consiglio regionale”.

Per il Pd l’attribuzione all’assembla di via Alfieri e non alla giunta della regolamentazione della libera professione da parte dei medici equivale a sottrarre una competenza all’esecutivo, “sintomo di una maggioranza che vuole riprendersi spazio rispetto alla stessa giunta e all'assessore su un tema strategico e delicato che in questi mesi ha visto anche un'inchiesta della magistratura. D'altronde – osservano i dem – l'assenza di Riboldi alle discussioni in commissione e consiglio è indice di un certo fastidio, se non altro. Forse un campanello d'allarme in vista della discussione del piano sociosanitario, che l'assessore vorrebbe tanto approvare nel mese di agosto, senza averlo ancora adottato in giunta?”.

Gelo meloniano

Al momento del voto i dem hanno segnalato formalmente la presenza, insomma si sono astenuti infilando ancora di più il cuneo tra Lega e FdI. Il capogruppo dei meloniani, Carlo Riva Vercellotti, spiega tra l’altro come “sostenere questa legge significa rafforzare la sanità pubblica evitando che la libera professione diventi un canale preferenziale per chi può permetterselo ed al tempo stesso significa riconoscere il valore dei nostri professionisti che scelgono di rimanere nel servizio pubblico, offrendo la possibilità diintegrare il proprio reddito, ma in un quadro di regole certe e trasparenti”.

Evidente come non sia tanto la materia ad aver irritato fin dall’inizio il principale azionista della coalizione al governo del Piemonte, quanto lo sgarro subito dall’alleato leghista. Per nulla digerito, visto il silenzio dei Fratelli in aula, a parte la nota postuma, e l’abbandono dell’aula da parte di Riboldi proprio quando s’iniziava la discussione sulla proposta di Icardi. Il quale ha tenuto il punto in questi mesi portando a casa ciò su cui non molti avrebbero scommesso.

La mossa del Carroccio

Una mossa, quella dell’ex assessore, che seppure origina dalla sua esperienza di cinque anni alla guida della sanità piemontese era fin dall’inizio parsa evidente nel suo significato politico. Tant’è che quando i Fratelli mostrarono tutto il loro disappunto, il segretario regionale della Lega Riccardo Molinari spese parole diplomatiche, ma chiare.

“Come abbiamo fatto rispetto al Governo incontrando con Salvini il ministro Schillaci presentandogli le nostre proposte sulla sanità, così – aveva detto – fanno i nostri consiglieri regionali a partire dal presidente Icardi che avendo avuto la responsabilità di fare l’assessore per cinque anni conosce molto bene la materia e le sue problematiche. Non vedo nessun motivo per sollevare obiezioni o perplessità”. In realtà i Fratelli, dal loro punto di vista, più di un motivo lo avevano. Il trappolone c’era.