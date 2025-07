ECONOMIA DOMESTICA

Oplà, per la Regione tutto bene. Chiorino "vende" il suo Piemonte

La vicepresidente celebra i risultati del primo anno di governo, mostrando di aver imparato bene l'arte della propaganda da Cirio (che le fa una sorpresa). Tra disoccupazione e dispersione scolastica il bicchiere è sempre mezzo pieno. Ma le opposizioni attaccano

Il Piemonte non sarà tanto bravo a vendersi, ma i suoi politici decisamente sì. Tant’è che la vicepresidente della Regione e assessore a Istruzionee Lavoro Elena Chiorino ha organizzato una conferenza stampa per celebrare i risultati del primo anno di governo nella nuova legislatura, intitolandola “Oplà”, giocando con l’acronimo “Obiettivo Piemonte Lavoro” per dare un tono più sbarazzino: “Vogliamo comunicare dinamismo, vivacità e freschezza”, ha spiegato la vicepresidente, che non è chiaro se si prepari a prendere il posto di Cirio (intervenuto a sorpresa nel corso della conferenza) ma di sicuro sta imparando da lui l’arte della comunicazione: sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, tra sorrisi rassicuranti e dichiarazioni roboanti, mentre le opposizioni attaccano su Agenzia Piemonte Lavoro, rimasta senza direttore.

I numeri

Nel ringraziare i dirigenti e il direttore regionale Gianni Bocchieri, Chiorino ha sciorinato le cifre dell’ultimo anno di governo, esprimendo soddisfazione per i dati sull’occupazione, che con il 69% si pone più di 7 punti sopra la media nazionale (62,5%) e allo stesso livello della Lombardia: “E loro non hanno la crisi dell’automotive”, ha spiegato l’assessore, secondo cui il declino economico della regione, dovuto alla grave crisi del settore, è tutt’altro che inevitabile: “Abbiamo tante eccellenze in Piemonte, ma siamo troppo sabaudi e non le raccontiamo a sufficienza”.

Ci pensa lei a metterci una pezza, esaltando anche i dati dell’occupazione femminile (al 62,5%, contro il 53,7 della media nazionale), degli Its (con gli iscritti raddoppiati nell’ultimo biennio, dando lavoro all’87% dei suoi diplomati) e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca per gli under 30, dove a fronte di un investimento regionale di 8 milioni di euro sono stati assunti 770 ragazzi, con 248 imprese coinvolte: “Siamo gli unici ad aver adottato un testo unico dell’apprendistato e più del 40% dei percorsi attivati in tutta Italia sono in Piemonte, un record per la nostra Regione”.

L’assessore canta vittoria anche sul tasso di dispersione scolastica, calato dall’11% del 2022 all’8,7%: “La soglia del 9% è l’obiettivo europeo entro il 2030, noi l’abbiamo già raggiunto”. Numeri che hanno spinto il presidente Alberto Cirio a intrufolarsi nel corso della conferenza stampa: “Queste cifre si collegano ai dati di crescita del Pil, dove con il +4% siamo la prima regione del nord Italia”, ha affermato il governatore, rubando la scena alla sua vice ma al tempo stesso coccolandola, in pieno stile da gigione langhetto: “Ho la fortuna di avere una vicepresidente che non solo è competente, ma è una persona leale”. Parole che suonano quasi come un’investitura in vista del 2027, con Cirio che è già pronto a fare le valigie per Roma e toccherà all’esponente di Fratelli d’Italia gestire l’interregno in vista delle successive elezioni regionali. Sarà lei la candidata del centrodestra? Di sicuro inizia a prendere appunti.

Agenzia vacante

A provare a rovinare la festa a Chiorino e Cirio ci pensano le opposizioni, che denunciano la mancanza di un legale rappresentante per Agenzia Piemonte Lavoro, che gestisce la rete capillare dei centriper l’impiego, con il mandato della direttrice Federica Deyme, in carica dal 2021, scaduto nei giorni scorsi. “In sua assenza, i lavoratori sono esposti a molti rischi, tra cui quelli legati alla sicurezza”, tuona la consigliera regionale del Pd Monica Canalis. “Chi risponde se qualcuno si fa male? Chi fa la denuncia Inail? Chi approva le variazioni di bilancio se ce ne fosse bisogno? E chi firma le convenzioni per i tirocini, atto quasi quotidiano?”.

Chiorino aveva provato a metterci una pezza inserendo un emendamento all’ultimo decreto Omnibus, che prevedeva che le funzioni dirigenziali possano essere affidate ad interim a un dirigente della Regione Piemonte, ma questa misura è stata ritenuta illegittima, perché intaccherebbe l’autonomia dell’Agenzia e violerebbe i criteri di par condicio e libera concorrenza per la selezione dei dirigenti della pubblica amministrazione.

Così il posto resta vacante, e anche Alice Ravinale di Avs attacca: “La vicepresidente Chiorino aveva rassicurato ancora la settimana scorsa di sapere cosa fare" ma invece qui siamo di fronte a un errore da principianti, che getta nella impossibilità di operare un ente di grande rilevanza strategica per tutto il Piemonte”. Ma l’assessore e vicepresidente non ne fa un dramma e bolla tutto come “polemiche sterili”: “Nulla è fermo, è questione di giorni”, la sua replica, con tanto di stoccata: “Si facciano un esame di coscienza e verifichino prima di parlare, perché sono pagati per essere seri e non per avere eccessi di creatività”. Anche qui il bicchiere è sempre mezzo pieno.