Piemonte, Mauriziano fra i migliori ospedali d'Italia

L'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino figura nella lista dei migliori ospedali d'Italia, realizzata dal Ministero della Salute per il Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero, pubblicata oggi da 'Il Sole 24 Ore - Salute'. Il Mauriziano risulta l'unico ospedale torinese in graduatoria e uno dei due di tutto il Piemonte. Il secondo è l'ospedale di Alessandria. Il Rapporto fa riferimento alle schede di dimissioni ospedaliere. Individua gli ospedali con il maggior numero di dimissioni fra ricovero e day hospital, e assegna loro un punteggio basato su due indicatori: la complessità dei casi trattati e l'attrattività dei pazienti in arrivo da altre Regioni. La graduatoria è relativa ai dati del 2023 che per la capacità attrattiva di pazienti da fuori Regione mostrano un incremento significativo sia per i ricoveri ordinari (+24% rispetto al 2020) sia per i ricoveri diurni (+37%). L'attività ambulatoriale mostra un trend ancora più in crescita, con un incremento del 47%. "Si tratta - afferma il direttore generale del Mauriziano, Franca Dall'Occo - di un riconoscimento molto prestigioso che premia il lavoro quotidiano di tutti i professionisti di questo ospedale. Il Mauriziano abbina alla grande tradizione dell'ospedale più antico della città la modernità delle tecnologie e l'alta specializzazione delle sue équipe mediche, che lo rendono punto di riferimento importante per la sua ampia comunità di pazienti".