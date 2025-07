GIUSTIZIA

Molinette e Regione, vittime e "colpevoli": doppio ruolo nel processo sul buco milionario

Costituiti come parti civili, l'ente guidato da Cirio e la Città della Salute sono chiamati anche a rispondere dei danni (arrecati a se medesimi). Una situazione paradossale, ma prevista del codice. Dovranno avere ciascuno due collegi di difesa distinti

Due parti in commedia, si direbbe se non si trattasse di un processo. Nel caso specifico quello che si profila a carico dei 16 ex direttori generali e dirigenti della Città della Salute. A vestire due ruoli contrastanti, ovvero quello di parte civile in quanto soggetti potenzialmente danneggiati dagli eventuali reati e quello di responsabile civile quali datori di lavoro degli attuali imputati sono sia la Regione Piemonte sia la stessa azienda ospedaliera universitaria di corso Bramante.

Un caro raro

La situazione apparentemente paradossale, ma contemplata dal codice di procedura penale e non senza alcuni pur rari precedenti, è emersa nel corso dell’ultima seduta dell’udienza preliminare prima della ripresa fissata a settembre.

In quella sede la gup Valentina Rattazzo, che già aveva accolto la costituzione di parte civile di Regione e Città della Salute, ha respinto la richiesta avanzata dalle stesse di escluderle dalla responsabilità civile, con conseguente soddisfazione dei difensori degli imputati, in particolare dell’ex direttore generale Giovanni La Valle e dell’allora direttore amministrativo Beatrice Borghese. Da loro era arrivata la richiesta di chiamata in causa anche di Regione e azienda per i risarcimenti. Gli stessi che dal grattacielo così come da corso Bramante potrebbero essere chiesti, quali parti lese, arrivando a una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

"Summum ius, summa iniuria"

Situazione che non può che apparire paradossale, ma di fronte alla quale l’avvocato Giuseppe Vacca il quale insieme al collega Guido Picciotto rappresenta la Città della Salute, ricorre alla citazione summum ius, summa iniuria per poi spiegare, come fa con lo Spiffero, che “quanto avvenuto in udienza preliminare altro non è che quanto previsto dal codice, anche se le due cose insieme seppur formalmente contemplate non stanno insieme”. La linea dei legali di corso Bramante, insomma, pare decisamente orientata a far decadere in dibattimento la chiamata alla responsabilità civile. Nel frattempo però sarà inevitabile sia per la Regione sia per la Città della Salute avere due avvocati o collegi difensivi diversi, uno per rappresentarle come parti offese e l’altro per difendersi quali responsabili civili.

La questione del risarcimento sarà comunque definita in sede civile, tant’è che come ricorda l’avvocato Vacca “teoricamente qualora la Città della Salute non fosse stata ammessa come parte civile, ben avrebbe potuto far valere i propri diritti in sede civile”. Sul fronte penale dopo l’udienza di ieri, la prossima è fissata per il 23 e il 29 di settembre.

Una mano dà, l'altra prende

Probabile quindi che il pronunciamento sui rinvii a giudizio arrivi entro il mese di ottobre, anche se non è affatto detto che quella di fine settembre sia la seduta conclusiva considerato il numero degli imputati e delle altre parti in un processo che è l’esito di una lunga inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica sulla gestione dei conti della più , in particolare quelli legati all’attività libero professionale dei medici dipendenti.

Nel frattempo sia al grattacielo sia in corso Bramante ci si deve attrezzare per raddoppiare lo schieramento dei legali su quei due fronti, paradossalmente, contrapposti che vedono per il momento Regione e Città della Salute con una mano pronte a chiedere e con l’altra a dare. Che poi quel risarcimento esca da una cassa per poi, in tutto o in gran parte, farvi ritorno è un’altra bizzarria del codice.