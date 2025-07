OPERE & OMISSIONI

Il Terzo Valico slitta al 2030.

"Strano" silenzio del Governo

Dopo innumerevoli intoppi e ritardi per ll collegamento ferroviario si prospetta un rinvio inaccettabile. Paita (Iv): "Ho invitato a smentire, ma non c'è stata alcuna risposta". La senatrice renziana pronta a chiedere una commissione d'inchiesta

I treni viaggeranno sulla linea del Terzo Valico non prima del 2030. Alla notizia, con l’effetto di un macigno sulla logistica e l’economia del Nord Ovest e non solo, manca la conferma. Ma soprattutto la smentita. “La sto aspettando ormai da tre giorni, ma non arriva e questo porta a pensar male” dice allo Spiffero Raffaella Paita, la senatrice ligure di Italia Viva.

Quando l’imprenditore genovese Beppe Costa ha denunciato il ritardo sulla conclusione dei lavori dell’alta velocità sulla tratta Genova-Milano, “ho subito chiesto se quella notizia rispondesse al vero e l’ho fatto sia con il ministero, sia con Rfi” racconta la parlamentare che era assessore regionale alle infrastrutture quando nel 2010 Silvio Berlusconi premier stanziò il primo finanziamento per la grande opera di collegamento tra il porto di Genova e la pianura padana verso il Nord Europa. Un silenzio che fa pensare, quello che ormai perdura da un po’ di giorni e che in casi come questo apre a più di un legittimo sospetto supportato da non pochi precedenti in fatto di ritardi e da una situazione nei cantieri che si accompagna a pesanti interrogativi anche sotto il profilo finanziario.

“Con il Terzo valico ridiamo a Genova la possibilità di essere il porto più importante del Mediterraneo”, le parole dei Berlusconi 15 anni fa, quando il costo previsto era di 5 miliardi di euro. Oggi si è arrivati a 10,6 miliardi finanziati.

Ma i tempi non sono andati di pari passo. Solo da poche settimane è ripresa l’attività nei cantieri nel tratto della Val Lemme in Piemonte, fermi da mesi a causa del pericolo per la presenza di un giacimento di gas. Prima c’erano state le strutture per sostenere le volte die tunnel che si piegavano come barrette di cioccolato nel caldo d’agosto. Poi c’erano state le decine di milioni scomparsi dal decreto asset e le manovre per recuperarli in qualche modo, mentre il fine lavori veniva più o meno apertamente spinto sempre più avanti. Mai, però, fino ad arrivare a quella data di cui Paita chiede conto, senza che nessuno risponda.

Lo scorso gennaio il commissario per la grande opera ferroviaria Calogero Mauceri, in un convegno a Genova, usò molta cautela e ben si guardò dal confermare la fine del 2026 come il periodo in cui il terzo Valico sarebbe stato completato. Peraltro, pochi o nessuno ormai lo credono possibile. Diverso, però, è allontanare di non meno di quattro anni l’entrata in funzione della linea ferroviaria vitale per la logistica. La stessa logistica che un altro imprenditore ligure come Gian Luca Croce presidente di Assagenti ha ricordato “ha un orologio che corre molto di più di quanto non accadesse in passato”. Anziché stare al passo delle lancette rapide, il grande collegamento sotto l’Appennino pare seguire un calendario che aggiunge pagine, non di mesi bensì di anni.

“Fosse vero – dice Paita con sempre meno speranza che non lo sia – dove aspettare il 2030 sarebbe una sciagura”. La parlamentare ha chiesto che vengano resi noti modalità e tempi dell’avanzamento dei lavori mettendo sul tavolo, in caso continuasse il silenzio “che pare un assenso”, la richiesta di una commissione di inchiesta su quella che dovrebbe essere l’opera più strategica per la nostra economia”.

Poi un messaggio per nulla criptico. “Abbiamo viceministri liguri sempre pronti a rilasciare dichiarazioni…”. Ma stavolta, almeno per ora, neppure il leghista Edoardo Rixi, vice di Salvini al ministero ha battuto un colpo per negare quella data troppo lontana. A pensare male…