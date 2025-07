Stellantis: da stop programma idrogeno no effetti su personale

La decisione di Stellanti di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno "non avrà alcun impatto sul personale presso i siti produttivi di Stellantis". Lo assicura il gruppo spiegando che "le attività di ricerca e sviluppo legate alla tecnologia dell'idrogeno saranno reindirizzate verso altri progetti". "La situazione attuale in cui si trova il segmento dell'idrogeno - sottolinea l'azienda - presenta anche sfide finanziarie per diversi stakeholder. In questo contesto, Stellantis ha avviato dei dialoghi con gli azionisti di Symbio per valutare le attuali conseguenze di mercato e preservare al meglio gli interessi di Symbio, nel rispetto dei rispettivi obblighi".