Adescano giovane su sito e lo rapinano, due arresti

Lo hanno adescato su un sito di incontri, attirato in casa con la scusa di una prestazione sessuale e rapinato. I carabinieri della stazione di Torino Po Vanchiglia hanno eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 46 anni e di un ventenne, ritenuti responsabili di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 26 aprile ai danni di un ragazzo di 23 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane era stato invitata a casa della donna. Lì aveva trovato anche il complice, armato di coltello da cucina, ed era stato minacciato e costretto a consegnare cellulare, bancomat e perfino i vestiti e le scarpe. Successivamente era stato obbligato ad accompagnare la coppia in due sportelli Atm: al secondo, ancora operativo, aveva prelevato 900 euro. Solo dopo il prelievo era stato lasciato libero. Le indagini, partite dal racconto della vittima e dai filmati di videosorveglianza, hanno permesso ai carabinieri di identificare la coppia. Il ventenne, all'epoca dei fatti, risultava già sottoposto a un foglio di via emesso dal questore di Torino. I due erano già detenuti per un'altra vicenda quando è stato notificato loro il nuovo provvedimento.