"Torsione illiberale": Giorgis duro contro la riforma della giustizia

Veemente intervento del senatore torinese in Aula: "Un atto contro la magistratura, animato da una profonda avversione nei confronti di ogni limite al potere politico". La maggioranza: "Passo storico verso una maggiore terzietà del giudice". Slittato al 22 luglio il voto finale

È ripresa oggi nell’Aula del Senato la discussione sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere della magistratura, un disegno di legge che sta dividendo maggioranza e opposizione. Il dibattito si concentra sull’illustrazione e il voto degli emendamenti, con particolare attenzione all’articolo 4, uno degli otto che compongono il testo. Finora, tutti gli emendamenti proposti sono stati respinti, grazie anche al ricorso della maggioranza alla tecnica del “canguro”, che accelera l’esame votando più emendamenti simili con un’unica pronuncia.

Il voto finale è stato posticipato al 22 luglio, come deciso dalla conferenza dei capigruppo su proposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, per completare l’analisi dei circa 450 emendamenti ancora sul tavolo. La riforma, approvata dalla Camera il 16 gennaio, richiede quattro passaggi parlamentari in quanto disegno di legge costituzionale. Una volta completato l’iter al Senato, tornerà alla Camera per una nuova valutazione.

Al centro del progetto c’è l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura (Csm), uno per i magistrati requirenti e uno per quelli giudicanti, con membri estratti a sorte per superare le correnti interne alla magistratura. Inoltre, l’articolo 4 prevede la creazione di un’Alta Corte disciplinare, che sottrarrà ai due Csm le funzioni sanzionatorie, limitandoli a compiti amministrativi come nomine e assegnazioni.

Giorgis: torsione illiberale

L’opposizione si è espressa con forza contro la riforma, definendola una minaccia per l’indipendenza della magistratura e per gli equilibri costituzionali. Il senatore piemontese Andrea Giorgis, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali, ha dichiarato in Aula: “A questa riforma ci siamo opposti con determinazione senza che sia mai partito il confronto che la maggioranza ha rifiutato e credo che, anche in un tempo di crisi delle democrazie liberali e pluraliste, i cittadini italiani comprenderanno i rischi di una simile torsione illiberale, i nessi con le crescenti disuguaglianze e con l’acuirsi della crisi economica e sociale, e andranno a votare per respingere questa pessima riforma e preservare le condizioni della separazione e della limitazione del potere”. Il senatore torinese ha poi aggiunto: “Dopo tre settimane di discussione in Aula si è capito ormai anche dai silenzi della maggioranza che quella sulla separazione delle carriere non è una riforma della giustizia. Non interviene sulla durata dei processi, sulle dotazioni amministrative e digitali degli uffici giudiziari, sull’edilizia, sul potenziamento dei riti alternativi, sulle carenze di personale. Non cerca di migliorare la qualità del servizio giustizia a tutela dei diritti dei cittadini e non rafforza le garanzie processuali degli indagati e degli imputati. È una riforma contro la magistratura, è animata da una profonda sfiducia nella magistratura e da una altrettanto profonda avversione nei confronti di ogni limite al potere politico. Una torsione illiberale alla quale i cittadini si opporranno”.

Critiche altrettanto dure sono arrivate da altri esponenti dell’opposizione. Il senatore Francesco Giacobbe (Pd) ha definito la riforma “un vulnus alla Costituzione e ai suoi equilibri interni”, mentre Giuseppe De Cristofaro (Alleanza Verdi e Sinistra) ha denunciato “un disegno complessivo della destra per riscrivere i rapporti tra i poteri dello Stato, indebolendo l’autonomia del potere giudiziario”. Sullo stesso tono il senatore Roberto Cataldi (Movimento 5 Stelle), che ha bollato l’Alta Corte disciplinare come “la vendetta del governo contro i magistrati”, sottolineando il rischio di compromettere il controllo interno indipendente della magistratura. Graziano Delrio (Pd) ha ironizzato sul sorteggio dei membri dei Csm, affermando che “ci si affida allo Spirito Santo”, evidenziando il pericolo che un rifiuto di massa da parte dei magistrati sorteggiati possa paralizzare la formazione dei due Consigli.

Un passo storico verso la terzietà

La maggioranza, invece, difende la riforma come un passo storico verso una maggiore terzietà del giudice rispetto al pubblico ministero, considerata la migliore garanzia per gli imputati. Per capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri al centrodestra “interessa l’appuntamento con la-storia non quello con la cronaca”, sottolineando la determinazione a portare avanti una riforma definita “costituzionale”. Tuttavia, il silenzio della maggioranza in Aula, come notato da Giorgis, ha lasciato spazio alle critiche dell’opposizione, che teme una subordinazione delle procure al governo e un’erosione della cultura della giurisdizione.

I nodi della riforma

L’articolo 3, approvato ieri, stabilisce la creazione di due Csm con membri estratti a sorte, due terzi dei quali magistrati e un terzo laici, scelti tramite un “sorteggio temperato” da un elenco eletto dal Parlamento. L’opposizione teme che il sorteggio possa rivelarsi un “baco” della riforma, poiché i magistrati sorteggiati potrebbero rifiutare l’incarico, creando problemi operativi. L’articolo 4, attualmente in discussione, istituisce l’Alta Corte disciplinare, un organo che solleva ulteriori preoccupazioni per la sua potenziale ingerenza politica.

Prossimi passi

Il Senato concluderà le votazioni sugli emendamenti tra oggi e domani, per poi riprendere i lavori il 22 luglio per il voto finale. Una volta approvato, il disegno di legge tornerà alla Camera, segnando un ulteriore passo in un iter che si preannuncia ancora lungo e controverso. La riforma, secondo i suoi sostenitori, punta a modernizzare la giustizia, ma per l’opposizione rappresenta un attacco all’indipendenza della magistratura e agli equilibri democratici. I cittadini, come ha sottolineato Giorgis, saranno chiamati a esprimersi su una riforma che potrebbe ridefinire i rapporti tra i poteri dello Stato.