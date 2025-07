SOTTO ESAME

Conti in miglioramento, ma il disavanzo resta alto. Cirio promosso (con asterisco)

Nella loro tradizionale relazione di parifica, i giudici contabili evidenziano il rispetto dei vincoli di indebitamento e l'equilibrio complessivo positivo per circa 80 milioni della Regione Piemonte. Il dito nella piaga della Sanità: -129 milioni

Promossa, ma con l’asterisco. La Regione Piemonte ha studiato, si è applicata, ma dovrà fare i compiti di recupero a casa. È questa l’estrema sintesi del giudizio di parificazione della Corte dei Conti del Piemonte che si è espressa sull’esercizio 2024. Due sono dunque le facce del bilancio regionale: una sui quali ci sono i risultati positivi del lavoro svolto in un anno per ridurre il disavanzo; l’altra più opaca legata alle criticità che persistono.

Gli aspetti positivi

Positivi sono i conti che sono in miglioramento rispetto al 2023. È la prima rilevazione che ha evidenziato la Corte nella sua relazione. Il rendiconto dell'esercizio 2024 della Regione Piemonte, infatti, presenta un risultato di amministrazione di circa 1,06 miliardi di euro. Ciò non toglie però che rimane alto il disavanzo che deve essere riassorbito nei prossimi anni e che ammonta a 4,9 miliardi di euro.

Come detto però la Regione ha dimostrato di essere uno studente che si applica, nonostante le difficoltà. Tra le note positive che sono state messe in risalto ci sono: il miglioramento della programmazione finanziaria, che tradotto significa approvazione del bilancio nei tempi; il rispetto dei vincoli di indebitamento, con un indice al di sotto del limite massimo (18,5% su 20%); il miglioramento del saldo di gestione ordinaria; l'equilibrio complessivo positivo per circa 80 milioni, dopo il dato negativo del 2023.

Criticità

Non tutto è oro quel che luccica però. Ci sono infatti alcune criticità e la Corte le ha sottolineate, come la rigidità strutturale del bilancio e la carenza di liquidità, che rallentano i pagamenti verso enti locali e soggetti non commerciali; i residui attivi e passivi ancora elevati, con difficoltà di smaltimento, soprattutto per le entrate extratributarie; i fondi pluriennali vincolati in crescita, con rinvii significativi di spesa agli esercizi successivi; gli accantonamenti in aumento per crediti di dubbia esigibilità e perdite delle partecipate indirette; i disallineamenti tra crediti e debiti con gli enti locali. Quindi, nonostante gli sforzi dell’amministrazione regionale, sul prossimo bilancio, quello del 2025, peseranno ancora quote di disavanzo che non sono state recuperate durante l’anno scorso.

Per quanto riguarda il personale la spesa complessiva si attesta a circa 180,6 milioni di euro, stabile rispetto al 2023. La Sezione ha accertato il rispetto dei limiti normativi, ma ha rilevato carenze nella programmazione dei fabbisogni e nella determinazione delle scelte relative alle assunzioni.

Sanità, cresce la spesa

Il capitolo più corposo del bilancio regionale ovviamente è quello legato alla Sanità. Qui il dato non è positivo: la spesa sanitaria nel 2024 è infatti tornata a crescere raggiungendo i 10,59 miliardi di euro, con un'incidenza stabile sul bilancio complessivo. Segnando un bilancio negativo di 129 milioni di euro, che però, sottolinea la Corte, è inferiore alle previsioni. Aumenta anche la spesa per il personale sanitario.

Tra le criticità ci sono i ritardi nell'approvazione dei bilanci delle Aziende sanitarie, l’aumento della spesa per farmaci, dispositivi medici e personale, e la difficoltà nell'utilizzo delle risorse per il recupero delle liste d’attesa. “Restano necessari interventi strutturali per garantire l'equilibrio della gestione ordinaria, riducendo la dipendenza da proventi straordinari e migliorando la programmazione e l'efficienza della spesa sanitaria”, si legge nella relazione.

Partecipate in chiaroscuro

Il capitolo partecipate fa emergere dei chiari e scuri. Promosso il piano di razionalizzazione dove viene evidenziato un “lieve progresso nella chiusura delle liquidazioni, ma persistenti criticità in alcune procedure. È emersa la necessità di rafforzare l'attività di verifica dei rapporti finanziari tra Regione ed enti partecipati, in particolare per quanto riguarda la riconciliazione crediti-debiti”.

Il mondo delle partecipate deve dunque essere monitorato, sostiene la Corte dei Conti, perché nel complesso ci sono risultati economici positivi nel 2023, ma anche fragilità in alcune realtà.