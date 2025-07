Anci, per 8 comuni su 10 semplificazione da digitalizzazione

Per il 43% dei comuni la digitalizzazione dell'attività amministrativa ha portato a una parziale semplificazione dei processi, mentre nel 19% dei casi questa semplificazione non è ancora avvenuta. Il 38% considera, invece, totale la semplificazione apportata. E' quanto emerge dal report "Mappa dei Comuni Digitali", lo studio realizzato da Anci e Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri presentato oggi a Roma. Alla rilevazione hanno risposto quasi 4mila comuni per una copertura della popolazione pari a circa il 75%. Parte di questo percorso riguarda la digitalizzazione degli atti amministrativi che, secondo l'indagine, sembrerebbe essere in una fase matura nella maggioranza dei comuni: il 75% ha dichiarato di aver completamente digitalizzato sia le determinazioni che le delibere di consiglio e giunta. E se il 25% dei comuni utilizza la fascicolazione - il processo di organizzazione e raggruppamento delle pratiche amministrative in fascicoli digitali - per tutte le pratiche, un 30% non la utilizza del tutto. Inoltre, nel 90% dei casi il sistema delle determinazioni è integrato con altri servizi dell'amministrazione. Il 67% dei comuni dichiara, inoltre, di apporre due firme digitali sulle delibere, ma ci sono enti, in tutte le fasce dimensionali, che appongono tre o più firme, e, nei comuni sotto i 20mila abitanti, il 7% che non utilizza la firma digitale. E' il 91% dei comuni che poi utilizza la Pec o il protocollo informatico per la condivisione di documenti con altri enti, il 67% dei comuni ha effettuato la riconciliazione automatica dei pagamenti tramite pagoPA per i tributi, il 61% per i servizi scolastici e il 28% per i servizi sociali.